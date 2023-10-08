Умерла популярная народная артистка Украины

Народная артистка Украины Нина Матвиенко скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление дочери певицы Тони Матвиенко.

Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко. Фото из открытых источников

Дочь артистки не уточнила подробности смерти Нины Матвиенко. Тоня Матвиенко выложила фото народной артистки и подписала изображение словами "мама умерла…".

Нина Матвиенко родилась в Житомирской области в поселке Недилище 10 октября 1947 года. В школе ее посоветовали испытать свои силы в Украинском народном хоре им. Г. Веревки. Девушка записалась в студию хора, а после двух лет учений стала солисткой. В 1967 году Хор имени Григория Веревки ведет активное гастрольное участие за границей, в частности, большой успех был достигнут в таких странах, как США, Канада, Мексика, Польша, Финляндия, Франция, Корея и другие.

В 1978 году Матвиенко получила звание заслуженной артистки Украины, а в 1985 году – народной. Новый творческий этап Нины Матвиенко начался в 1991 году, когда она стала солисткой ансамбля "Киевская камерата". Кроме пения Матвиенко также снималась в кино и является членом Союза кинематографистов Украины.

Певица вела активную деятельность и имеет в своем репертуаре, как собственные песни, так и записи украинских народных песен. Матвиенко активно участвовала в Оранжевой революции и Евромайдане. В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко наградил артистку званием Героя Украины.

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