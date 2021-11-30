Умерла 20-летняя девушка, которой дали 15 лет за убийство в полтавском тире: подробности

В минувший понедельник, 29 ноября, в камере СИЗО ушла из жизни 20-летняя Вероника Моторина, которая получила 15-летний срок тюремного заключения, за то, что застрелила 64-летнего работника тира в городе Полтава. Об этом сообщает Общественное.

Девушка застрелила мужчину в тире (фото из открытых источников)

Медики скорой зарегистрировали вызов из колонии в 19:32. Они сразу прибыли и делали все возможное, чтобы спасти жизнь заключенной, но эти меры не помогли. Почти в девять часов вечера Вероника скончалась.

Защитник усопшей сделал заявление о том, что у него нет никакой информации о ее смерти.

Telegram-канал "ТРУХА Полтава" сообщил, что, по полученной от анонимного источника информации, осужденная жительница колонии в течение целого дня ничего из еды не потребляла, кроме кофе. Только курила. У нее произошло обострение болезни, 20-летняя полтавчанка страдала эпилепсией.

Важно, что в начале 2020 года 18-летняя Вероника Моторина, находясь в стрелковом заведении города Полтавы, из оружия выстрелила в 64-летнего инструктора этого заведения. Почтенный полтавчанин ушел из жизни только потому, что клиентка, которая ходила сюда пострелять больше месяца, была в плохом настроении. Перед этим у нее произошла ссора с ее любимым.

В частности, он отметил, что Вероника очень эмоциональна. Она любила стрелять и хотела идти в украинскую армию, чтобы воевать на передовой. Но ее не согласились взять туда.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Полтаве 19-летняя девушка рассказала, почему начала кровавую стрельбу из арбалета. Молодая полтавчанка буквально через несколько дней после праздника знаний устроила кровавую расправу в городской школе № 11. Стреляла без причины, просто так, у незнакомых педагогов. Ранила двух человек. Может, кого-то и убила бы, но оружие у нее забрали.

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