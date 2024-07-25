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Умер звезда французской эстрады и автор хита "Снега Килиманджаро"

Певец, чей хит 1960-х годов разошелся тиражом более 25 миллионов копий, умер в возрасте 80 лет

сегодня, 19:30
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Черновалова Кристина








Французский шансонье Паскаль Данэль умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил его менеджер Кристиан Джауме. Артист ушел из жизни в ночь на 24 июля в больнице после проблем с сердцем. Сын Данэля, Жан-Пьер, рассказал, что перед смертью у его отца был сердечный приступ и ему сделали сложную операцию.                        

Умер звезда французской эстрады и автор хита "Снега Килиманджаро"

Скончался известный французский певец Паскаль Данэль

Данэль начал свою карьеру в качестве гитариста в рок-группе. В 1966 году он выпустил песню "La plage aux romantiques", которая принесла ему популярность в разных уголках мира. Его самая известная песня "Снега Килиманджаро" была выпущена в том же году, переведена на шесть языков и продана тиражом более 25 миллионов копий. Эта песня, вдохновленная рассказом Эрнеста Хемингуэя, стала известной во всем мире.


Паскаль Данэль всю жизнь посвятил музыке. Он выступал на сценах по всему миру и часто появлялся на телевидении. Его музыка и творчество оставили значительный след в истории французской культуры.                                           

Смерть Паскаля Данэля вызвала большую печаль среди его друзей, коллег и поклонников. Он был не только талантливым артистом, но и человеком с большим сердцем. Его песни будут жить в памяти его поклонников и продолжат вдохновлять будущие поколения. 

Читайте на портале “Комментарии” — 16 июля скончался украинский актер театра и кино Дарьюш Эслами, широко известный по роли школьника в сериале "Слуга Народа". На момент смерти артисту было всего 24 года. Сообщение о его скоропостижной смерти появилось на странице Театра на Подоле в Instagram, где Эслами работал последние годы.



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