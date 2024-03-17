Умер украинский политик Геннадий Москаль

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Slava Kot
17 марта стало известно, что бывший украинский депутат Геннадий Москаль скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления украинских политиков Николая Княжицкого и Алексея Гончаренко.
Геннадий Москаль. Фото из открытых источников
Геннадий Москаль скончался утром 17 марта после тяжелой болезни.
По словам Княжицкого, именно Москаль предупредил о плановых намерениях разогнать Майдан во время Революции Гидности. Кроме того, Геннадий Москаль также обнародовал планы Януковича уничтожить украинские СМИ.
Геннадий Москаль в 1980–1990-х годах работал в правоохранительных органах. В 2001 году стал председателем Закарпатской облгосадминистрации. В 2002 году он получил научную степень кандидата юридических наук. С 2005 занимал должность главы Луганской ОГА.
Во время парламентских выборов 2007 стал народным депутатом от партии "Наша Украина". Второй раз попал в Верховную раду по спискам партии "Батькивщина".
В 2014 году Петр Порошенко назначил Геннадия Москаля на должность главы Луганской ОГА. С июля 2015 года Москаль снова возглавлял Закарпатскую ОГА. В 2019 году подал в отставку, в июне решение об увольнении подписал Владимир Зеленский.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скончался известный актер и юморист из "Каламбура".
Также "Комментарии" писали о смерти Пола Александера, человека, прожившего 70 лет в железных легких.
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Ігор
сегодня, 12:16
Їх нікого не шкода. Якщо вони всі одночасно підуть до Кобзона з Задорновим не тільки Україна врятується, а і світ стане набагато кращим і світлішим. Ці гнили організми ніколи не рахувались з суспільством і ніколи не йшли йому на поступки щоб звільнити від свого корупційного зашморгу.