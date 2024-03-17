Умер украинский политик Геннадий Москаль

17 марта стало известно, что бывший украинский депутат Геннадий Москаль скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления украинских политиков Николая Княжицкого и Алексея Гончаренко.



Геннадий Москаль. Фото из открытых источников

Геннадий Москаль скончался утром 17 марта после тяжелой болезни.

"После тяжелой болезни умер Геннадий Москаль. Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым", — пишет Николай Княжицкий.

По словам Княжицкого, именно Москаль предупредил о плановых намерениях разогнать Майдан во время Революции Гидности. Кроме того, Геннадий Москаль также обнародовал планы Януковича уничтожить украинские СМИ.

Геннадий Москаль в 1980–1990-х годах работал в правоохранительных органах. В 2001 году стал председателем Закарпатской облгосадминистрации. В 2002 году он получил научную степень кандидата юридических наук. С 2005 занимал должность главы Луганской ОГА.

Во время парламентских выборов 2007 стал народным депутатом от партии "Наша Украина". Второй раз попал в Верховную раду по спискам партии "Батькивщина".

В 2014 году Петр Порошенко назначил Геннадия Москаля на должность главы Луганской ОГА. С июля 2015 года Москаль снова возглавлял Закарпатскую ОГА. В 2019 году подал в отставку, в июне решение об увольнении подписал Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скончался известный актер и юморист из "Каламбура".

Также "Комментарии" писали о смерти Пола Александера, человека, прожившего 70 лет в железных легких.