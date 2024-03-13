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Умер Пол Александер: человек, проживший 70 лет в железных легких

Пол Александер, ставший известным благодаря тому, что большую часть своей жизни прожил в аппарате похожим на бочку, скончался в возрасте 78 лет.

сегодня, 13:25
Автор:
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Slava Kot
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Пол Александер провел большую часть своей жизни в "железных легких". Это устройство сегодня вызывает ужас у людей, однако оно позволило Полу пережить полиомиелит в возрасте 8 лет и подарило еще 70 лет жизни. В начале марта Пол Александер заболел коронавирусом и был срочно госпитализирован в больницу, где умер в возрасте 78 лет.

Умер Пол Александер: человек, проживший 70 лет в железных легких

Умер Пол Александер. Фото из открытых источников

До эры вакцин многие пациенты боролись с последствиями тяжелых заболеваний, в том числе и полиомиелита. Некоторые из них не могли дышать самостоятельно из-за паралича мышц. В 1950-х годах единственным спасением был аппарат похожий на бочку, получивший название "железные легкие".

Больные могли только лежать и ждать улучшения своего состояния. Из тех, кому удалось выжить через некоторое время, могли возвращаться к нормальной жизни, тогда как другим приходилось остаток жизни находиться в "железных легких". Одним из таких был Пол Александер, заболевший полиомиелитом в 1952 году в возрасте 8 лет и проживший в "железных легких" 70 лет.

Несмотря на трудности, вызванные состоянием здоровья, Пол Александер окончил юридический факультет и начал работать по своей специальности. В молодости мужчина мог покидать аппарат на несколько часов, однако впоследствии самостоятельно дышать Александер практически не мог, поэтому стал заключенным к бочке.

Из-за своей уникальности Пол Александер стал популярным и получил внимание прессы. Кроме того, мужчина делился историями из своей жизни в TikTok, отвечал на вопросы поклонников и рассказывал о своем состоянии здоровья. На его страницу подписано более 300 тысяч человек.

В одной из последних записей его коллега сообщил, что Александер получил положительный тест на COVID-19 и был госпитализирован в больницу. Впоследствии стало известно, что 78-летний Пол Александер умер 12 марта из-за вызванных осложнений от коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скончался американский музыкант Эрик Кармен. Его культовый музыкальный хит известен всем.

Также "Комментарии" писали, что в ВОЗ назвали количество жизней, которые спасла вакцина от коронавируса.



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