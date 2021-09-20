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Умер не от вакцины: Шкарлет рассказал о новых подробностях смерти 19-летнего студента

Ответ об окончательной причине смерти даст экспертиза

20 сентября 2021, 22:45
Автор:

Лиля Воробьева

Невдалеке от столицы после полученной от ковиду прививки, внезапно ушел из жизни 19-летний юноша, который учился в одном из столичных вузов. Он почувствовал себя плохо через несколько часов после этой процедуры. Глава  министерства образования Сергей Шкарлет уже отметил, что юноша ушел из жизни не из-за прививки. Об этом сообщает Укринформ.

Умер не от вакцины: Шкарлет рассказал о новых подробностях смерти 19-летнего студента

Сергей Шкарлет (фото с открытых источников)

Чиновник, выступая на открытые Форума по дошкольному образованию, не умолчал об этом случае и отметил, что ответ на то, почему умер Владимир, будет известен после того, как будут сделаны все экспертизы.

По его словам, смерть спровоцировало не прививка, а другие побочные явления. Что до прививок, то они гарантируют успешный образовательный процесс.

К слову, 19-летний  Владимир Сало, который учился в национальном гуманитарном вузе, ушел из жизни после прививки 13 сентября. Он получил укол вакцины и чувствовал себя хорошо. Затем будущий гуманитарий в столовой поужинал и пошел поиграть с друзьями в настольный теннис. Плохо ему стало после уже позже, тело начало сводить,  не прослушивался пульс, пропало дыхание. Его сразу начали спасать, провели необходимые реанимационные мероприятия, но все это не помогло.

По словам медиков, предварительная причина смерти юноши — сердечно-легочная недостаточность и отек легких через ковидную недостаточность. Но окончательные ответы на все вопросы и сомнения будут известны после всех проведенных экспертиз.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что студенту в Киеве стало плохо после прививки . Известно, что покойный Владимир Сало учился на третьем курсе Украинского гуманитарного института. Парень 13 сентября, около 14 часов получил вакцину от COVID-19. Около 20 часов в парня повысилась температура тела, ему стало хуже.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-society/3318708-skarlet-kaze-so-19ricnij-student-pomer-ne-vid-vakcinacii.html
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