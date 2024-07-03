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Умер легендарный сценарист и автор "Китайского квартала"

В возрасте 89 лет умер известный американский сценарист Роберт Таун

3 июля 2024, 18:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Известный американский сценарист Роберт Таун скончался в возрасте 89 лет. Он ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе, находясь в кругу семьи. Роберт Таун был известен своими работами в кинематографе, среди которых самыми знаменитыми стали "Китайский квартал", "Шампунь" и "Последняя деталь". За свою карьеру он получил престижную премию Оскар и признание в мире кино.

Умер легендарный сценарист и автор "Китайского квартала"

Умер известный американский сценарист Роберт Таун

Родившийся в 1934 году, Роберт Таун начал свою карьеру в 1960-х и быстро стал одним из ведущих сценаристов Голливуда. Он известен своим умением создавать запоминающиеся истории и персонажи. Фильм "Китайский квартал", который принес ему Оскар, по сей день считается одним из лучших примеров неонуара.

Таун также написал сценарий к мелодраме "Спроси у пыли", основанной на романе Джона Фонте. Этот фильм, как и другие его работы, получил высокую оценку от критиков за искренность и глубину сюжета.

Друзья и коллеги Роберта Тауна помнят его как талантливого и страстного кинематографиста. Ли Грант, актер и друг сценариста, сказал: "Жизнь Роберта была такой же полной и оригинальной, как и истории, которые он создавал."

Смерть Роберта Тауна является большой потерей для киноиндустрии. Его наследие, оставленное в его фильмах, будет продолжать вдохновлять поколения кинематографистов и зрителей. 

Ранее “Комментарии” писали, что известный канадский актер Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет. Его смерть подтвердил сын Кифер Сазерленд. Сазерленд известен своими почти 200 ролями в кинематографе, включая такие значимые фильмы как "Голодные игры", "Шесть степеней отчуждения" и "Ограбление по-итальянски". Он также сыграл значительные роли в фильмах, исследовавших темные стороны человеческой натуры, таких как "XX век" и "Орел приземлился".



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