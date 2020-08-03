Умер известный украинский ученый

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Владимир Лавский
Богдан Забавский работал в ЛНУ им. Франко
В субботу, первого августа, умер профессор, завкафедры алгебры и логики Львовского национального университета им. Франко Богдан Забавский. Об этом сообщает "Эспрессо".
По данным источника, смерть наступила в следствие пневмонии, которая является прямым признаком кооронавируса. Ученого похоронили в родном городе в Львовской области.
Сфера научных интересов Богдана Забавского касается вопросов теории колец и модулей, алгебраической К-теории, алгебраической геометрии, линейной алгебры. Также Богдан Забавский был редактором научного сборника "Прикладные проблемы механики и математики".
Как ранее сообщали "Комментарии", в Северной Ирландии в возрасте 83 лет скончался лауреат Нобелевской премии мира 1998 Джон Хьюм. Отмечается. что Хьюм умер в доме престарелых в городе Лондондерри.
Политик Джон Хьюм активно участвовал в подписании белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, которое предусматривало создание автономных органов власти, за что и получил Нобелевскую премию в категории мира.
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