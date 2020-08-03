В Северной Ирландии умер Нобелевский лауреат

В Северной Ирландии в возрасте 83 лет скончался лауреат Нобелевской премии мира 1998 Джон Хьюм. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается. что Хьюм умер в доме престарелых в городе Лондондерри.

Политик Джон Хьюм активно участвовал в подписании белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, которое предусматривало создание автономных органов власти, за что и получил Нобелевскую премию в категории мира.

В 1985 году Хьюм способствовал подписанию англо-ирландского соглашения. До этого он возглавлял Социал-демократическую и лейбористскую партию в Северной Ирландии и представлял интересы Северной Ирландии в Европарламенте.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что из жизни ушел легендарный художник и создатель Олимпийского мишки. Виктор Чижиков покинул этот мир примерно в том же возрасте, что и Хьюм, и в годовщину празднования 40-летия с дня первой Олимпиады в Советском Союзе.

"С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года", - указано в эпитафии коллег художника.

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