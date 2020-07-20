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Умер создатель знаменитого Олимпийского Мишки

Художник Виктор Чижиков скончался в Москве в возрасте 84 лет

сегодня, 17:41
Автор:

Екатерина Белоброва
Умер создатель знаменитого Олимпийского Мишки

Сегодня, 20 июля, когда в России отмечают 40-летие с дня проведения первой спортивной Олимпиады, в возрасте 84 лет умер художник Виктор Чижиков, который создал ее всемирно известный символ: Олимпийского Мишку.  Об этом сообщает московское издательство АСТ "Дети" на своей странице в Facebook.

Издательство сотрудничало с Чижиковым как с иллюстратором для своих книг и называют его вклад в привитие любви к чтению у малышей неоценимой. 


"С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве скончался тренер и выдающийся футболист ФК 2Динамо" Владимир Трошкин.

Отмечается, что для всего украинского сообщества футбола это колоссальная утрата, так как Трошкин за свою карьеру успел много вложить в этот вид спорта, некоторое время возглавлял Комитет по вопросам статуса и трансферов футболистов Украинской ассоциации футбола.




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