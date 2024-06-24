Умер известный украинский хореограф, работавший с Ириной Билык

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Черновалова Кристина
Сегодня погиб украинский хореограф и защитник Антон Смецкой. О его гибели сообщила Оксана Мищишин из Корпуса Военных Капелланов ХСП на своем профиле в Facebook. Обстоятельства происшествия пока не раскрыты.
Ушел из жизни хореограф звезд украинской эстрады
До войны Антон работал хореографом и успел сотрудничать с такими артистами, как Ирина Билык. Начало конфликта заставило его присоединиться к армии, где он служил сапером. В 2023 году Смецкий подорвался на мине и лишился ноги, но это не остановило его, и он вернулся на службу после протезирования.
У Антона осталась жена и ребенок, которые теперь будут хранить память о нем как о герое, сражавшемся за свою страну до последнего вздоха.
Напомним, что известный серфер и актер Тамайо Перри погиб после нападения акулы. Это произошло, когда он катался на серфе возле Козьего острова. Тамайо Перри, известный своими ролями в фильме "Пираты Карибского моря" и сериале "Полиция Гавайев", был также профессиональным серфером и спасателем.
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