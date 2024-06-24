Умер известный украинский хореограф, работавший с Ириной Билык

Сегодня погиб украинский хореограф и защитник Антон Смецкой. О его гибели сообщила Оксана Мищишин из Корпуса Военных Капелланов ХСП на своем профиле в Facebook. Обстоятельства происшествия пока не раскрыты.

Ушел из жизни хореограф звезд украинской эстрады

До войны Антон работал хореографом и успел сотрудничать с такими артистами, как Ирина Билык. Начало конфликта заставило его присоединиться к армии, где он служил сапером. В 2023 году Смецкий подорвался на мине и лишился ноги, но это не остановило его, и он вернулся на службу после протезирования.

“Я говорила ему, что наверняка без него победа не наступит… Когда он ехал набирать себе команду, то посоветовала сказать, что все будет взрываться, а москали бегать и суетиться – все, как парни любят… И он никогда не жаловался. А единственное огромное желание было – увидеться с женой и ребенком. Он как падающая горящая звезда на темном непроглядном небе человеческой боли озарял всю свою жизнь до последнего момента и дыхания. О нем долго помнили все медработники всех медицинских учреждений, где через конвейер такое мало возможно, а он всем залетал в сердце. Вечная память герою Антону Смецкому", — со скорбью сообщила Оксана Мищишин.

У Антона осталась жена и ребенок, которые теперь будут хранить память о нем как о герое, сражавшемся за свою страну до последнего вздоха.

Напомним, что известный серфер и актер Тамайо Перри погиб после нападения акулы. Это произошло, когда он катался на серфе возле Козьего острова. Тамайо Перри, известный своими ролями в фильме "Пираты Карибского моря" и сериале "Полиция Гавайев", был также профессиональным серфером и спасателем.

