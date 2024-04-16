Умер Дмитрий Капранов, один из братьев Капрановых

Украинский писатель, блоггер и общественный деятель Дмитрий Капранов скончался 16 апреля 2024 года в возрасте 56 лет. О его смерти сообщил родной брат Виталий Капранов.



Братья Капрановы. Фото из открытых источников

На странице в Facebook "Братья Капрановы" появилось сообщение о смерти Дмитрия Капранова.

"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините", — говорится в сообщении.

Дмитрий Капранов, как и Виталий, родился 24 июля 1967 года в селе Дубоссары, ныне территория Молдовы. Детство братьев Капрановых прошло в Очакове Николаевской области.

Оба брата впоследствии поступали в институт в России, где в 90-х организовали мощное движение украинской диаспоры. Капрановы издавали украинскую газету "Тинды-рынды" и журнал украинской фантастики "Братья". Впоследствии, они начали работать над своей первой книгой "Кобзарь 2000", которую завершили в 1998 году в Киеве. Из-за проблем с публикацией книг братья Капрановы создали собственное издательство "Зеленый пес", которое издало более 60 книг.

В сентябре 2019 года братья Капрановы создали свой YouTube-канал "Имени Т. Г. Шевченко", на котором рассказывают об истории Украины. А с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 писатели братья Капрановы присоединились к рядам полка "Азов".

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