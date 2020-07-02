"Укрзализныця" прокатила пассажиров в вагоне для скота: люди мокли под дождем прямо в плацкарте

Пассажиры вагона-плацкарта ПАО "Укрзализныця", который следовал по маршруту Апостолово-Херсон, попали под дождь, поскольку крыша поезда полностью прохудилась. Публикацию с видео инцидента опубликовал общественный деятель Дмитрий Карп.

Так, на видео явно запечатлено, что люди находятся в условиях потопа во время дождя и пытаются скрыться от влаги под верхними полками.

Инцидент произошел 30 июня, но официальных комментариев по нему железная дорога не предоставила, так же ничего не знают о нем в службе поддержки УЗ.

Возмущенные пользователи социальных сетей начали активно задавать вопросы министру инфраструктуры Владиславу Криклию, но он также пока не проявил инициативы по объяснению условий, в которых ехали люди, заплатившие за трехчасовой путь более ста гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ПАО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительные поезда в направлении южных регионов на летний сезон. Во всех маршрутах предусмотрена строгая дисциплина, согласно предписаниям Минздрава по карантину.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!