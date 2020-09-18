Украину охватил ураган, оставив без света тысячи домов

Сегодня ночью в Украине произошло ухудшение погодных условий - бушевал ураган, который оставил без света тысячи домов в 291 населенном пункте страны. Об этом сообщает ГСЧС.

Известно, что из-за дождя и сильных порывов ветра в Украине сработали системы защиты линий электропередач, в результате чего обесточены почти 300 сел и поселков. Больше всего пострадали Черниговщина (209 населенных пунктов), Киевская область (73) и Житомирская (12). Сейчас на местах трудятся бригады облэнерго.

Напомним, сегодня в Украине повеет настоящей осенью. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, похолодание коснется абсолютно всех областей. Прохладнее всего сегодня будет в Чернигове, Сумах, Хмельницком и Житомире: +12…+14 тепла (а в первых двух областных центрах еще и дождь). На градус теплее градусники будут показывать в Киеве. А вот теплее всего 18 сентября будет на юге: в Николаеве и Одессе - до +22-х, а в Симферополе - от +22-х до +24-х градусов тепла.



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