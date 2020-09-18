Ухудшение погоды в Украине: синоптики сделали предупреждение на 18 сентября (карта)

Сегодня в Украине повеет настоящей осенью. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, похолодание коснется абсолютно всех областей (смотри карту).

Прохладнее всего сегодня будет в Чернигове, Сумах, Хмельницком и Житомире: +12…+14 тепла (а в первых двух областных центрах еще и дождь). На градус теплее градусники будут показывать в Киеве. А вот теплее всего 18 сентября будет на юге: в Николаеве и Одессе - до +22-х, а в Симферополе - от +22-х до +24-х градусов тепла.

На следующей неделе, согласно прогнозу синоптиков, в Украине будет солнечно, а столбики термометров вновь будут колебаться от +20 до +22 тепла (в зависимости от региона). Однако 30-градусную жару в Укргидрометцентре уже не прогнозируют.

Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показали, как будет выглядеть наша планета без ледников.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!