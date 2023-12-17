Украинскую звезду чуть не ограбили на территории Польши: подробности

Украинская певица Ирина Федишин отправилась в очередной концертный тур в соседнюю Польшу, где у нее были запланированы концерты и выступления. Но в пути с ней и представителями ее команды случился неприятный инцидент. Уже на территории Польши украинскую звезду чуть не обокрали неизвестные злоумышленники.

Ирина Федишин (фото из социальных сетей)

Об этом информирует в социальных сетях самая знаменитость.

Как это было, рассказывает сама Ирина Федишин. Украинские артисты натолкнулись на грабителей, когда доезжали в польский город Белосток.

Очевидно, представители преступного мира вели наблюдение за автобусом, где хранилось все необходимое концертное снаряжение команды певицы, и пробили одно из колес буса.

Понятно, что это сделали для того, чтобы своровать то, что было в автомобиле.

"Моей технической команде специально прорезали колесо на заправке", – написала певица.

Но свои преступные замыслы воры не реализовали и не успели здесь поживиться, ведь члены команды звезды быстро приняли правильное в этой ситуации решение.

"Это наше другое авто, которое возит технику в туре. К счастью, ребята вовремя сориентировались и обворовать не удалось", — позже сообщила Федишин.

Затем пробитое колесо заменили и автотранспорт Ирины Федишин дальше продолжил свое путешествие по территории Польши.

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