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Украинский тиктокер выпал из окна в Чехии: он пытался выполнить опасный челлендж

Мужчина принял челлендж в TikTok и во время его исполнения выпал из окна четвертого этажа.

сегодня, 14:30
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Slava Kot

24-летний украинский тиктокер принял опасный вызов и должен был повисеть некоторое время с внешней стороны дома, держась руками за подоконник. Трансляция, которая проходила в прямом эфире, зафиксировала падение украинца. 

Украинский тиктокер выпал из окна в Чехии: он пытался выполнить опасный челлендж

В Чехии украинец выпал из окна. Фото из открытых источников

На попавшей в сеть записи видно как в прямом эфире три человека общаются, а один из них – 24-летний тиктокер, который в соцсетях носит ник Rostiks_01. 

На видео он заходит в соседнюю комнату, одетый только в шорты, и открывает окно. Затем он вылезает из окна и начинает свисать, держась за подоконник, а его друг снимает это из другого окна дома. Девушка, которая была третьей участницей прямого эфира призвала не делать мужчину глупостей. Вскоре рука мужчины скользнула и он выпал с четвертого этажа.

"Согласно предварительным выводам, это событие, которому предшествовала своеобразная игра о выполнении задач в социальной сети, после чего мужчина получил челлендж повисеть из окна", — сообщили в чешской полиции.

Также в полиции сообщили, что 24-летний тиктокер перед выполнением своей задачи употреблял алкоголь. На место инцидента приехали спасатели и обнаружили, что мужчина выжил. Его падение смягчили кусты под подъездом. Мужчину доставили в госпиталь с многочисленными травмами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда 24-летнего мужчину приговорили к шести годам за то, что тот оскорбил в TikTok президента страны и его семью. 

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Румынии, где на пару туристов напал медведь и убил женщину, сбросив ее со скалы.




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Источник: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/tik-tok-influencer-vypadl-okno-nemocnice-vyzva.A240730_144139_praha-zpravy_roku
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