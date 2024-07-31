Украинский тиктокер выпал из окна в Чехии: он пытался выполнить опасный челлендж

24-летний украинский тиктокер принял опасный вызов и должен был повисеть некоторое время с внешней стороны дома, держась руками за подоконник. Трансляция, которая проходила в прямом эфире, зафиксировала падение украинца.



В Чехии украинец выпал из окна. Фото из открытых источников

На попавшей в сеть записи видно как в прямом эфире три человека общаются, а один из них – 24-летний тиктокер, который в соцсетях носит ник Rostiks_01.

На видео он заходит в соседнюю комнату, одетый только в шорты, и открывает окно. Затем он вылезает из окна и начинает свисать, держась за подоконник, а его друг снимает это из другого окна дома. Девушка, которая была третьей участницей прямого эфира призвала не делать мужчину глупостей. Вскоре рука мужчины скользнула и он выпал с четвертого этажа.

"Согласно предварительным выводам, это событие, которому предшествовала своеобразная игра о выполнении задач в социальной сети, после чего мужчина получил челлендж повисеть из окна", — сообщили в чешской полиции.

Также в полиции сообщили, что 24-летний тиктокер перед выполнением своей задачи употреблял алкоголь. На место инцидента приехали спасатели и обнаружили, что мужчина выжил. Его падение смягчили кусты под подъездом. Мужчину доставили в госпиталь с многочисленными травмами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда 24-летнего мужчину приговорили к шести годам за то, что тот оскорбил в TikTok президента страны и его семью.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Румынии, где на пару туристов напал медведь и убил женщину, сбросив ее со скалы.



