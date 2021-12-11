Украинский телеведущий предупредил о мошенничестве от его имени: "не имею отношения к "разводам" (ФОТО)

Популярный телеведущий Дмитрий Комаров предупредил украинцев, что от его имени действуют мошенники. Такое, по словам знаменитости, происходит не впервые — аферисты используют его фото, вводя людей в заблуждение и выманивая деньги у доверчивых граждан. Об этом Комаров написал на своей странице в Facebook.

Дмитрий Комаров - фото: Facebook\Дмитрий Комаров

Телеведущий отметил, что злоумышленники используют стандартную схему — с помощью фотошопа дорисовывают на снимках Комарова с телефоном или листом бумаги в руках, информацию о "розыгрышах", "подарках" и т.д.

Кроме того, он отметил, что мошенники прилагают и отзывы якобы "победителей", которые делятся своей "радостью" с другими пользователями.

"Бесплатный сыр — в мышеловке. Не бывает "шары". Деньги просто так не раздают. Мошенники обманывают людей, используя доверие к известным персонам. Официально заявляю: я не имею никакого отношения к таким "разводам", — написал телеведущий.

Комаров назвал "ложью" сообщения о том, что он предлагает пройти регистрацию на каком-то ресурсе и перечислить за это денежные средства, и отметил, что для него важно защитить граждан от обмана.

Телеведущий призвал пользователей не верить фейковой информации и всегда проверять информацию на официальных страницах в социальных сетях.

Ранее на портале "Комментарии" сообщалось, что аферисты в Украине запустили новые схемы обмана, используя инициативу президента страны Владимира Зеленского по выплати тысяче гривен вакцинированным гражданам. Жертвам поступают звонки с уведомлением о выплате компенсации, но для этого нужно продиктовать данные своей банковской карты.

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