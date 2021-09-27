Украинское конструкторское бюро для РФ модернизировало инфраструктуру оккупированного Крыма (ФОТО)

В Украине разоблачили большое конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями с РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ разоблачила украинское конструкторское бюро. Фото СБУ

Данное конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость только одного из них составила около 260 млн рублей ($3,5 млн).



Среди их проектов — выполнение конструкторских работ на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольского ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

"Злоумышленники действовали не напрямую: чтобы обойти украинский закон и "не сотрудничать с оккупантами", они создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах; от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова", — говорится в сообщении СБУ.

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников, изъято:



- техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных на ТОТ АР Крым;



— платежные карточки российских банков;

— печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.

Сейчас следователями СБУ в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины, осуществляется ряд экспертиз.

Планируется сообщение о подозрении организаторам преступной деятельности. Продолжаются следственные действия по установлению и наказания всех причастных лиц. Разоблачение незаконной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области за процессуального руководства Днепропетровской областной прокуратуры.

Как ранее информировал портал "Комментарии", к римская полиция совместно с СБУ задержала экс-военного , что предал присяге и вступил в "самообороны Крыма".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!