Украинское конструкторское бюро для РФ модернизировало инфраструктуру оккупированного Крыма (ФОТО)

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Хмільовська Інна
В Украине разоблачили большое конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями с РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
СБУ разоблачила украинское конструкторское бюро. Фото СБУ
Данное конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость только одного из них составила около 260 млн рублей ($3,5 млн).
Среди их проектов — выполнение конструкторских работ на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольского ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".
В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников, изъято:
- техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных на ТОТ АР Крым;
— платежные карточки российских банков;
— печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.
Сейчас следователями СБУ в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины, осуществляется ряд экспертиз.
Планируется сообщение о подозрении организаторам преступной деятельности. Продолжаются следственные действия по установлению и наказания всех причастных лиц. Разоблачение незаконной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области за процессуального руководства Днепропетровской областной прокуратуры.
Как ранее информировал портал "Комментарии", к римская полиция совместно с СБУ задержала экс-военного , что предал присяге и вступил в "самообороны Крыма".
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