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Украинское конструкторское бюро для РФ модернизировало инфраструктуру оккупированного Крыма (ФОТО)

СБУ разоблачила украинское конструкторское бюро, которое для РФ модернизировало инфраструктуру оккупированного Крыма

сегодня, 14:25
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине разоблачили большое конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями с РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Украинское конструкторское бюро для РФ модернизировало инфраструктуру оккупированного Крыма (ФОТО)

СБУ разоблачила украинское конструкторское бюро. Фото СБУ

Данное конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость только одного из них составила около 260 млн рублей ($3,5 млн).

Среди их проектов — выполнение конструкторских работ на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольского ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

Украинское конструкторское бюро для РФ модернизировало инфраструктуру оккупированного Крыма (ФОТО) - фото 2
Украинское конструкторское бюро для РФ модернизировало инфраструктуру оккупированного Крыма (ФОТО) - фото 3
Украинское конструкторское бюро для РФ модернизировало инфраструктуру оккупированного Крыма (ФОТО) - фото 4
Украинское конструкторское бюро для РФ модернизировало инфраструктуру оккупированного Крыма (ФОТО) - фото 5

"Злоумышленники действовали не напрямую: чтобы обойти украинский закон и "не сотрудничать с оккупантами", они создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах; от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова", — говорится в сообщении СБУ.

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников, изъято:

- техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных на ТОТ АР Крым;

— платежные карточки российских банков;

— печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.

Сейчас следователями СБУ в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины, осуществляется ряд экспертиз.

Планируется сообщение о подозрении организаторам преступной деятельности. Продолжаются следственные действия по установлению и наказания всех причастных лиц. Разоблачение незаконной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области за процессуального руководства Днепропетровской областной прокуратуры.

Как ранее информировал портал "Комментарии", к римская полиция совместно с СБУ задержала экс-военного , что предал присяге и вступил в "самообороны Крыма".


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-ukrainske-konstruktorske-biuro-yake-na-zamovlennia-rf-modernizuvalo-enerhetychnu-infrastrukturu-okupovanoho-krymu
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