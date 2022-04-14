Украинские военные уничтожили целую колонну вражеской техники, которая ехала в Изюм

Представители Сил специальных операций уничтожили мост, по которому двигалась колонна российской техники, ехавшая в Изюм. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Докладываю коротко о ситуации на Харьковщине: за сутки россияне нанесли 34 удара с РСЗО и артиллерии по районам Харькова. Сегодня оккупанты обстреливали Золочев и рядом населенные пункты. К сожалению, есть пострадавшие. По области за день 8 гражданских ранены российскими обстрелами, одна человек погиб", — отметил чиновник.

Также глава ОГА обобщил данные потерь за время полномасштабной российской агрессии. Погибли 503 мирных жителей Харьковской области, из них — 24 ребенка.

"По области сложным остается Изюмское направление, там продолжаются бои. Но наши ВСУ держат позиции и одерживают немало боевых побед, о которых не сразу можем рассказать, ведь ведутся боевые операции. Силы специальных операций взорвали мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм. Это бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и 3 Урала. Наши бойцы уничтожили всю вражескую колонну", — сказал Синегубов.

Важно, что сегодня над территорией города Балаклея воины Вооруженных сил Украины сбили российский беспилотник "Орлан-10", который намеревался провести разведку.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские десантники освободили несколько населенных пунктов на Юге. Военные десантно-штурмовые войска нанесли сокрушительные удары врагу на южной территории нашей страны. Сегодня, 14 апреля, украинские военные отчитались о еще одной наступательной операции, которую они провели блестяще, изгнав врага из нескольких населенных пунктов.

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