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Украинские спасатели подорвались на вражеских минах: подробности

Украинцам настоятельно рекомендуют подумать про свою собственную безопасность и дать время пиротехникам, которые работают над разминированием освобожденных территорий.

сегодня, 03:05
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Автор:

Анна Нестерова

К сожалению, один из сотрудников ГСЧС получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Еще один спасатель получил серьезные ранения.

Украинские спасатели подорвались на вражеских минах: подробности

Мины/Фото из открытых источников

Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

Так, по информации чиновника вечером в четверг, 24 ноября, на территории Снигиревской территориальной громады (Баштанский район Николаевской области) на вражеских минах подорвалось два сотрудника ГСЧС.

В результате произошедшего один спасатель погиб, а второй был ранен. О состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно.

Иван Кухта принес свои искренние соболезнования родным и близким бойцов, которые пострадали в результате взрыва. Никаких дополнительных подробностей об инциденте нет.

Также, местных жителей попросили не спешить возвращаться домой, так как в районе сохраняется высокая опасность подрыва на вражеских минах.

Украинцам настоятельно порекомендовали подумать про свою собственную безопасность и дать время пиротехникам, которые работают над разминированием освобожденных территорий.

Ранее "Комментарии" писали о том, что житель Запорожья зверски убил родного отца. Он хладнокровно зарезал своего родителя и затем закопал тело на заднем дворе дома. Убийца прожил рядом с трупом более двух недель. На этой неделе следователи провели санкционированный обыск по месту жительства пенсионера. В результате обыска копам удалось обнаружить тело пропавшего пенсионера — мужчина был закопан на заднем дворе собственного дома. Следователи обнаружили на теле следы насильственной смерти, а именно — множественные ножевые ранения.

Злоумышленник был задержан. Он полностью признал свою вину и раскаялся. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, информирует отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Украинские спасатели подорвались на вражеских минах: подробности - фото 2



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