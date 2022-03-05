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Украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском (ВИДЕО)

Над Краматорском сбили вражескую крылатую ракету

5 марта 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Военные украинских ПВО попали в крылатую ракету неподалеку от Краматорска, что на Донбассе. Об этом написал в телеграмме советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском (ВИДЕО)

ПВО уничтожили очередную вражескую ракету (фото из открытых источников)

На видеоролике можно увидеть, как военнослужащие нашей противовоздушной обороны попали и уничтожили вражескую ракету над территорией Краматорска.

Раздался мощный взрыв, от которого на небе отчетливо видна яркая вспышка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что системы ПВО уничтожили российскую крылатую ракету в Киеве. В столице отечественные системы ПВО сбили с заданного курса российскую крылатую ракету. Она взорвалась у железнодорожного вокзала. Об этом сообщают "Комментарии", обнародовав комментарий, предоставленный советником министра внутренних дел нашей страны Антоном Геращенко. Как он отметил, агрессор хотел нанести удар в один из центров управления. Геращенко также сообщил, что обломки упавшей в городе российской ракеты нанесли повреждения городской теплотрассе. Но они к утру будут ликвидированы.

Также "Комментарии" информировали о том, что в жилой дом в Чернигове ночью попала ракета . В городе Чернигов ракета попала в жилой дом. Об этом сообщается на официальной странице Госспецсвязи. Так, по информации источника, примерно в 2:45 в центре города раздался громкий звук. Как выяснилось, в жилой дом попала ракета. В результате возник пожар на двух нижних этажах дома. Сообщается, что пока о пострадавших нет никакой информации. В пресс-службе ГСЧС Черниговской области рассказали, что попадание боеприпаса в фундамент произошло в доме по улице Ремесленная.



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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/2132
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