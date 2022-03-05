Украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском (ВИДЕО)

Военные украинских ПВО попали в крылатую ракету неподалеку от Краматорска, что на Донбассе. Об этом написал в телеграмме советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

ПВО уничтожили очередную вражескую ракету (фото из открытых источников)

На видеоролике можно увидеть, как военнослужащие нашей противовоздушной обороны попали и уничтожили вражескую ракету над территорией Краматорска.

Раздался мощный взрыв, от которого на небе отчетливо видна яркая вспышка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что системы ПВО уничтожили российскую крылатую ракету в Киеве. В столице отечественные системы ПВО сбили с заданного курса российскую крылатую ракету. Она взорвалась у железнодорожного вокзала. Об этом сообщают "Комментарии", обнародовав комментарий, предоставленный советником министра внутренних дел нашей страны Антоном Геращенко. Как он отметил, агрессор хотел нанести удар в один из центров управления. Геращенко также сообщил, что обломки упавшей в городе российской ракеты нанесли повреждения городской теплотрассе. Но они к утру будут ликвидированы.

городе Чернигов ракета попала в жилой дом. Об этом сообщается на официальной странице Госспецсвязи. Так, по информации источника, примерно в 2:45 в центре города раздался громкий звук. Как выяснилось, в жилой дом попала ракета. В результате возник пожар на двух нижних этажах дома. Сообщается, что пока о пострадавших нет никакой информации.

В пресс-службе ГСЧС Черниговской области рассказали, что попадание боеприпаса в фундамент произошло в доме по улице Ремесленная.

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