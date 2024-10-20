Украинские львы убили россиянку в Крыму

16 октября в Крыму погибла управляющая сафари-парком "Тайган" Леокадия Перевалова. Причиной смерти женщины стало нападение льва и двух львиц, которых россияне похитили из мариупольского зоопарка во время полномасштабного вторжения.



Лев убил россиянку. Фото из открытых источников

Директор крымского парка "Тайган" Олег Зубков рассказал о деталях смерти 41-летней россиянки. По его словам, она убирала в вольере львов, однако допустила ошибку не закрыв диких животных.

"Она оказалась в вольере со львами, которых всегда обслуживала в зимнем помещении, при этом не закрыв внешний шибер, где были львы. Львы такого не прощают, и львицы напали. К сожалению, никого рядом не было и оказать помощь уже было некому. Когда ее сотрудники нашли, это уже было бездыханное тело", — сказал Зубков.

Директор сафари-парка рассказал, что украинские львы были сыты, однако они все равно решили атаковать россиянку.

"Этих львов мы привезли из мариупольского зоопарка год назад. Они жили в вольере. Лев и две львицы. Они хищники, к ним претензий мы не можем иметь, потому что такая природа. Расправляться с ними нет никакого смысла", — добавил Зубков.

По его словам, погибшая управляющая сафари-парком Леокадия Перевалова нарушила правила техники безопасности и нормы поведения, что и привело к смерти россиянки.

Женщину похоронили в Крыму 18 октября. Российские правоохранители открыли дело о нарушении требований охраны труда, повлекших смерть человека по неосторожности.

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