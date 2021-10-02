Украинская школьница не удержала равновесие и разбилась о бетонную плиту: что известно

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Хмільовська Інна
В Павлограде, 1 октября, школьница хорошо проводила время вместе с друзьями возле реки Волчья. Девушка не удержала равновесие и упала с края плотины, ударившись головой о бетонную плиту. В тяжелом состоянии потерпевшую школьницу срочно госпитализировали в Днепровскую детскую областную больницу. Об этом сообщает "Днепр Час", ссылаясь на собственные источники.
Школьница упала, фото с открытых источников
Как стало известно, несовершеннолетняя девушка обучается по индивидуальной программе в школе из-за проблем со здоровьем. На берегу реки она вместе с друзьями отдыхала, употребляя слабоалкогольные напитки.
Напомним, недавно портал "Комментарии" информировал, что 17-летнему украинцу оторвало руку, когда помогал выкопать картошку на огороде. Ужасный инцидент случился на днях в селе Новоукраинка Луцкого района. 17-летнему парню оторвало руку во время огородно-полевых работ на Маневиччине. Известно, что конечность захватила самодельная картоплекопалка и он не смог ничего поделать. В экстренной медицинской помощи говорят, что руку парню оторвало по самое плечо. Аппарат захватил полностью руку со скоростю, не дав шанса на рассуждения.
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