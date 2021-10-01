17-летнему украинцу оторвало руку, когда помогал выкопать картошку на огороде

Ужасный инцидент произошел на днях в селе Новоукраинка Луцкого района. 17-летнему парню оторвало руку во время огородно-полевых работ на Маневиччине. Об этом говорится в сюжете ТРК "Аверс".

17-летнему украинцу оторвало руку, фото с открытых источников

Известно, что конечность захватила самодельная картоплекопалка и он не смог ничего поделать. В экстренной медицинской помощи говорят, что руку парню оторвало при самом плечи. Аппарат захватил полностью счета руку.



Заведующий центральной оперативной диспетчерской службы скорой помощи Станислав Линик рассказал подробности инцидента. По его словам, вызов о досадном происшествии поступил в 18:09. Инцидент произошел в селе Новоукраинка Луцкого района. Медики поставили диагноз — "травматическая ампутация левой верхней конечности".



Как прокомментировал директор Волынского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Владимир Шмаль, сосудистые хирурги решали, транспортировать или парня на Киев. Бригада скорой помощи максимально быстро приготовилась к перевозке парня в столицу. Ведь на кону была жизнь подростка.



Позже стало известно, что луцким медикам удалось стабилизировать состояние мальчика и его доставили в Киев, в Национальный институт хирургии и трасплантологии имени А.А. Шалимова и передали в руки врачей.

Как ранее информировал портал "Комментарии" , в Днепре американские хирурги будут бесплатно оперировать детей с тяжелыми ожогами и травмами, с врожденными аномалиями конечностей. Причем, все операции будут проводиться бесплатно.

Недавно, "Комментарии" писали, напитки врачи рекомендовали пить в жару. Чтобы не обезводить свой организм и не иметь дальнейших проблем со здоровьем. Что пить, в каком количестве, какие напитки тонизируют организм и являются самыми полезными в жару. Свои рекомендации относительно напитков дают медики.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!