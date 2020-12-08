kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.12.2020

BTC/USD

18914.01

ETH/USD

578.72

LTC/USD

80.67

НБУ 08.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Украинская авиакомпания сделала срочное обращение к Зеленскому
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская авиакомпания сделала срочное обращение к Зеленскому

Украинская авиакомпания обратилась к президенту с просьбой о помощи после того, как от власти они её так и не смогли дождаться

сегодня, 16:05
Автор:

Мокрик Анастасия

Авиакомпания МАУ опубликовала в социальной сети открытое обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.  Причиной тому послужил глубокий авиационный кризис в Украине, о котором компания и сообщила главе государства. В то же время в МАУ отметили, что  мировое авиационное сообщество получает адресную финансовую поддержку от институтов власти.

Украинская авиакомпания сделала срочное обращение к Зеленскому

ФОТО: Из открытых источников

"Сегодня МАУ и вся мировая авиация проходит тот беспощадный к нам период, когда на колени поставлены пилоты. К сожалению, никаких мер поддержки авиационной отрасли в Украине до сегодняшнего дня украинской властью так и не было предпринято. В Международных Авиалиниях Украины готовится проект очередного увольнения работников, которое коснется не менее 140 пилотов", —  говорится в обращении к президенту Украины.

В связи с тем, что на сегодняшний день власть не предприняла никаких мер поддержки МАУ, авиакомпании пришлось напрямую обращаться к президенту в надежде на помощь с его стороны. Всё, что у гаранта просит МАУ – это поручить Кабмину немедленно разработать программу действий возвратной финансовой помощи авиакомпании с целью выплаты заработной платы сотрудникам.

Вторая просьба МАУ связана с тем, чтобы профильному министерству инфраструктуры Украины совместно с министерством финансов Украины провести переговоры о рассрочке задолженности  перед государственными предприятиями аэропорт "Борисполь" и "Украерорух".

Президент пока никак не прокомментировал обращение авиакомпании. 

Украинская авиакомпания сделала срочное обращение к Зеленскому - фото 2

Украинская авиакомпания сделала срочное обращение к Зеленскому - фото 3

Украинская авиакомпания сделала срочное обращение к Зеленскому - фото 4


Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что лоукостер открывает новый рейс из Киева, а так же о том, что Зеленский одобрил поддержку бизнеса на карантине









Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/flyuia.ua/photos/a.172519259430315/4079936588688543/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ