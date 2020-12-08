Украинская авиакомпания сделала срочное обращение к Зеленскому

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Мокрик Анастасия
Авиакомпания МАУ
опубликовала в социальной сети открытое обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причиной тому послужил глубокий
авиационный кризис в Украине, о котором компания и сообщила главе
государства. В то же время в МАУ отметили, что мировое авиационное сообщество получает адресную финансовую поддержку от
институтов власти. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
В связи с тем, что на сегодняшний день власть не предприняла никаких мер поддержки МАУ, авиакомпании пришлось напрямую обращаться к президенту в надежде на помощь с его стороны. Всё, что у гаранта просит МАУ – это поручить Кабмину немедленно разработать программу действий возвратной финансовой помощи авиакомпании с целью выплаты заработной платы сотрудникам.
Вторая просьба МАУ связана с тем, чтобы профильному министерству инфраструктуры Украины совместно с министерством финансов Украины провести переговоры о рассрочке задолженности перед государственными предприятиями аэропорт "Борисполь" и "Украерорух".
Президент пока никак не прокомментировал обращение авиакомпании.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что лоукостер открывает новый рейс из Киева, а так же о том, что Зеленский одобрил поддержку бизнеса на карантине.
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