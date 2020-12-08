Украинская авиакомпания сделала срочное обращение к Зеленскому

Авиакомпания МАУ опубликовала в социальной сети открытое обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причиной тому послужил глубокий авиационный кризис в Украине, о котором компания и сообщила главе государства. В то же время в МАУ отметили, что мировое авиационное сообщество получает адресную финансовую поддержку от институтов власти. ФОТО: Из открытых источников

"Сегодня МАУ и вся мировая авиация проходит тот беспощадный к нам период, когда на колени поставлены пилоты. К сожалению, никаких мер поддержки авиационной отрасли в Украине до сегодняшнего дня украинской властью так и не было предпринято. В Международных Авиалиниях Украины готовится проект очередного увольнения работников, которое коснется не менее 140 пилотов", — говорится в обращении к президенту Украины.

В связи с тем, что на сегодняшний день власть не предприняла никаких мер поддержки МАУ, авиакомпании пришлось напрямую обращаться к президенту в надежде на помощь с его стороны. Всё, что у гаранта просит МАУ – это поручить Кабмину немедленно разработать программу действий возвратной финансовой помощи авиакомпании с целью выплаты заработной платы сотрудникам.

Вторая просьба МАУ связана с тем, чтобы профильному министерству инфраструктуры Украины совместно с министерством финансов Украины провести переговоры о рассрочке задолженности перед государственными предприятиями аэропорт "Борисполь" и "Украерорух".

Президент пока никак не прокомментировал обращение авиакомпании.









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