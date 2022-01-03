Украинка убила мужчину, пристававшего к ней с ножом: почему в соцсетях начали хейтить полицию (ФОТО)

В новогоднюю ночь произошло убийство на Николаевщине – там женщина смертельно ранила в живот мужчину, пристававшего к ней на дискотеке. Правоохранители задержали ее и возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства. После этого сообщения на официальной странице Facebook Нацполиции Николаевской области, соцсети взорвались гневом, пост получил сотни перепостов и тысячи гневных комментариев — возмущенные пользователи считают, что женщина защищалась и не должна за это подвергаться преследованиям. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Нацполиции.

В новогоднюю ночь женщина смертельно ранила мужчину, приставшего к ней ножом. Фото с сайта Нацполиции

После многочисленных сообщений и обсуждений в Facebook, реакции на ситуацию лидеров общественного мнения, в полиции Николаевщины внесли дополнение, что следственные действия продолжаются и если появятся новые подробности, статью по которой обвиняют женщину, изменят.



"Мужчина и женщина были знакомы, они отдыхали возле местного дома культуры и вместе употребляли алкогольные напитки. Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, который также вышел во двор. Из показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене, именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот. Она не дает показаний, а также относительно возможной попытки изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила," — добавили в пресс-службе Нацполиции Николаевщины.

Между тем, пользователи соцсетей пишут, что полиция действует несправедливо. Их возмущает, что речь идет об убийстве, а не о самообороне.

"А нужно было дать себе зарезать? В вашем изложении он получил заслуженное", – написала в Facebook пользователя Светлана Таранова.

"Девушки, если что, нужно чем-то лечь и дать. А потом, чтобы самообороной не превышать уровень причиненного ущерба, изнасиловать насильника", — иронизирует Александра Финькова.

"Хотел изнасиловать, угрожал ножом, тем же ножом получил в печень и отъехал. Сиди в тюрьме теперь 15 лет. Прекрасно. Просто замечательно", — возмущается Алексей Маркевич.

По словам юристов, это обычная практика при убийствах и даже самоубийствах, когда правоохранители открывают уголовное дело по факту "Умышленного убийства", а уже потом переквалифицируют его. Однако отсутствие реального механизма самозащиты в действующем уголовном законодательстве — уже давно обсуждается в юридических кругах и требует изменений.





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