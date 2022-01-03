Украинка убила мужчину, пристававшего к ней с ножом: почему в соцсетях начали хейтить полицию (ФОТО)

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Людмила Слободенюк
В новогоднюю ночь произошло убийство на Николаевщине – там женщина смертельно ранила в живот мужчину, пристававшего к ней на дискотеке. Правоохранители задержали ее и возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства. После этого сообщения на официальной странице Facebook Нацполиции Николаевской области, соцсети взорвались гневом, пост получил сотни перепостов и тысячи гневных комментариев — возмущенные пользователи считают, что женщина защищалась и не должна за это подвергаться преследованиям. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Нацполиции.
В новогоднюю ночь женщина смертельно ранила мужчину, приставшего к ней ножом. Фото с сайта Нацполиции
После многочисленных сообщений и обсуждений в Facebook, реакции на ситуацию лидеров общественного мнения, в полиции Николаевщины внесли дополнение, что следственные действия продолжаются и если появятся новые подробности, статью по которой обвиняют женщину, изменят.
Между тем, пользователи соцсетей пишут, что полиция действует несправедливо. Их возмущает, что речь идет об убийстве, а не о самообороне.
По словам юристов, это обычная практика при убийствах и даже самоубийствах, когда правоохранители открывают уголовное дело по факту "Умышленного убийства", а уже потом переквалифицируют его. Однако отсутствие реального механизма самозащиты в действующем уголовном законодательстве — уже давно обсуждается в юридических кругах и требует изменений.
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