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Главная Новости Общество происшествия Украинец умер через четыре часа после прививки вакциной Pfizer: почему это произошло
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Украинец умер через четыре часа после прививки вакциной Pfizer: почему это произошло

Прививку сделала против коронавируса мобильная бригада

сегодня, 00:10
Автор:

Ольга Чародий

В Винницкой области мужчина после прививки вакциной Pfizer умер через четыре часа. Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр Минздрава Украины.

Украинец умер через четыре часа после прививки вакциной Pfizer: почему это произошло

Pfizer (фото из открытых источников)

Прививку сделала против коронавируса мобильная бригада. В течение одного часа после прививки неблагоприятное событие после иммунизации не было зафиксировано. Через несколько часов у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана скорая, которая провела реанимационные мероприятия.  Через четыре часа после привики медики констатировали смерть мужчины.

По информации департамента охраны здоровья Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У 5 других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное. Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Ранее портал "Комментарии" писал, что новая волна заболеваемости COVID может накрыть Украину уже осенью. Кроме того, остановить рост заболеваемости можно вакцинацией и карантинными ограничениями.  "Сначала заболеваемость растет, затем вводятся карантинные ограничения, затем заболеваемость падает, но потом снова растет. Ведь вирус никуда не исчез", — отметил Брыль. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что Дельта-вариант коронавирусного заболевания способен передаваться за несколько секунд.  Специалист утверждает, что человеку потребовалось несколько секунд, чтобы заразиться коронавирусом, когда незнакомец прошел мимо, совершая покупки в одном из магазинов города. 





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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/zajava-schodo-nastannja-smerti-imunizovanogo-proti-covid-19-u-vinnickij-oblasti
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