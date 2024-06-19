Украинец случайно нашел у себя в квартире 6,5 кг ртути

17 июня житель Львова обнаружил в квартире банки со ртутью и вызвал спасателей. Оказалось, что в доме мужчины хранилось 6,5 кг ртути.



Во Львове мужчина нашел 6,5 кг ртути. Фото из открытых источников

Инцидент произошел на Левандовке в одном из районов Львова. Вечером мужчина позвонил по телефону спасателям и правоохранителям из-за опасной находки. В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций рассказали, что в квартире мужчины было две стеклянные бутылки, заполненные ртутью.

"Емкости со ртутью весом 6,5 кг сотрудники полиции изъяли и передали сегодня для дальнейшей утилизации в городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны", – сообщили в мэрии Львова.

Напомним, что ртуть – это ядовитый металл серебристо-белого цвета. В обычных условиях металл находится в состоянии жидкости, а с повышением температуры улетучивается. Если ртуть попадет в организм человека через органы дыхания, она там будет аккумулироваться и останется на всю жизнь.

Основными симптомами острого отравления ртутью в первые 24 часа являются головная боль, температура, общая слабость, которые впоследствии перерастают в боль в животе, деснах и провоцируют расстройства желудка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на одной из улиц Кривого Рога нашли килограмм ртути, которая растеклась и образовала лужу размером в один квадратный метр. Специалисты провели демеркуризацию опасного вещества и собрали его с улицы города.

Также "Комментарии" писали об ученых, обнаруживших в Чернобыле существ, на которых не влияет уровень местной радиации.