logo

BTC/USD

65177.78

ETH/USD

3536.48

LTC/USD

73.47

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Украинец случайно нашел у себя в квартире 6,5 кг ртути
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинец случайно нашел у себя в квартире 6,5 кг ртути

Мужчина заметил две стеклянные банки в квартире, которые оказались наполнены опасным для здоровья металлом – ртутью.

сегодня, 13:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

17 июня житель Львова обнаружил в квартире банки со ртутью и вызвал спасателей. Оказалось, что в доме мужчины хранилось 6,5 кг ртути.

Украинец случайно нашел у себя в квартире 6,5 кг ртути

Во Львове мужчина нашел 6,5 кг ртути. Фото из открытых источников

Инцидент произошел на Левандовке в одном из районов Львова. Вечером мужчина позвонил по телефону спасателям и правоохранителям из-за опасной находки. В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций рассказали, что в квартире мужчины было две стеклянные бутылки, заполненные ртутью.

"Емкости со ртутью весом 6,5 кг сотрудники полиции изъяли и передали сегодня для дальнейшей утилизации в городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны", – сообщили в мэрии Львова.

Напомним, что ртуть – это ядовитый металл серебристо-белого цвета. В обычных условиях металл находится в состоянии жидкости, а с повышением температуры улетучивается. Если ртуть попадет в организм человека через органы дыхания, она там будет аккумулироваться и останется на всю жизнь.

Основными симптомами острого отравления ртутью в первые 24 часа являются головная боль, температура, общая слабость, которые впоследствии перерастают в боль в животе, деснах и провоцируют расстройства желудка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на одной из улиц Кривого Рога нашли килограмм ртути, которая растеклась и образовала лужу размером в один квадратный метр. Специалисты провели демеркуризацию опасного вещества и собрали его с улицы города.

Также "Комментарии" писали об ученых, обнаруживших в Чернобыле существ, на которых не влияет уровень местной радиации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://city-adm.lviv.ua/news/society/emergency/302151-v-odnii-iz-lvivskykh-kvartyr-fakhivtsi-vyluchyly-dvi-pliashky-rtuti
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости