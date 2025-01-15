Украинцы массово жалуются на качество интернета у мобильного оператора: ответившие в компании

Пользователи популярного мобильного оператора Vodafone сообщают о проблемах с интернетом во время отключений электроэнергии, а также жалуются на повышение стоимости услуг с начала января 2025 года. В компании подтвердили наличие таких затруднений и объяснили их причины.

Плохой мобильный интернет (фото из открытых источников)

В ответ на запросы в социальных сетях представители Vodafone объяснили, что ограничения в работе мобильного интернета возникают из-за особенностей функционирования базовых станций в период отсутствия электропитания.

"Только одни разговоры о дополнительных аккумуляторах, а как свет выключают, то через 10-20 минут мобильный интернет уже лежит", — отметила одна из пользовательниц.

В ответ компания сочла проблему, добавив, что в условиях отключения электроэнергии базовые станции продолжают работать благодаря встроенным аккумуляторам. Впрочем, таких батарей хватает не всегда на длительное время, и в некоторых районах доступ к мобильной связи может исчезать.

"К большому сожалению, эти батареи не способны держать заряд настолько долго, как бы нам хотелось, поэтому в определенных районах покрытие может исчезать. В таком случае советуем обратиться к нам в личные сообщения, чтобы мы передали данные ответственным специалистам для анализа ситуации. Вы можете воспользоваться услугой "Национальный роуминг", подключившись к доступной сети в ручном режиме", – прокомментировали в компании.

Кроме технических проблем, пользователи обращают внимание на повышение цен на мобильные услуги с начала года. Хотя Vodafone официально не объясняет причины изменения тарифов, эксперты предполагают, что это может быть связано с ростом затрат на поддержание стабильности сети в условиях энергетических ограничений и военного положения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в стране массово меняют мобильных операторов . В 2024 году количество украинцев, воспользовавшихся услугой смены мобильного оператора с сохранением номера, выросло в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом. Такие данные обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЕК).