Украинцев предупредили о возможных осложнениях на дорогах 28 декабря

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий в понедельник, 28 декабря, что приведет к ухудшению ситуации на дорогах.



Так, порывы ветра в Украине будут достигать 15-20 метров в секунду, а в Карпатах скорость ветра будет достигать 25-30 метров в секунду. В южных, центральных, западных и северных областях ожидается гололед, а на дорогах будет гололедица первого уровня опасности.

Автомобилистов столицы Украины предупреждают о сильных порывах ветра и опасной гололедице на дорогах утром 28 декабря.

Кроме того, по прогнозам ГСЧС по всей территории страны могут наблюдаться нарушения движения транспорта на отдельных частях дорог.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине наступил опасный период, когда можно получить травмы просто выйдя на улицу — из-за гололеда. В Министерстве юстиции рассказали, какую компенсацию и как можно получить, если вы травмировались на улице во время гололеда. Так, ст. 1195 Гражданского кодекса Украины определяет: физическое или юридическое лицо, причинившее вред увечьем или иным повреждением здоровья физическому лицу, обязано возместить потерпевшему заработок (доход), утраченный им вследствие потери или уменьшения профессиональной или общей трудоспособности, а также — возместить дополнительные расходы, (санаторно-курортное лечение, приобретение лекарств, протезирование и т.д.).

Кроме того, эксперты дали автомобилистам несколько действенных советов, которые помогут минимизировать риски возникновения опасных ситуаций на дороге.

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