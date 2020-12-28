Украинцев предупредили о возможных осложнениях на дорогах 28 декабря

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Татьяна Веремеева
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает
украинцев об ухудшении погодных условий в понедельник, 28 декабря, что приведет
к ухудшению ситуации на дорогах.
Так, порывы ветра в Украине будут достигать 15-20 метров в секунду, а в
Карпатах скорость ветра будет достигать 25-30 метров в секунду. В южных,
центральных, западных и северных областях ожидается гололед, а на дорогах будет
гололедица первого уровня опасности.
Автомобилистов столицы Украины предупреждают о сильных порывах ветра и
опасной гололедице на дорогах утром 28 декабря.
Кроме того, по прогнозам ГСЧС по всей территории страны могут наблюдаться нарушения движения транспорта на отдельных частях дорог.
Ранее "Комментарии" писали, что в Украине наступил опасный период, когда
можно получить травмы просто выйдя на улицу — из-за гололеда. В Министерстве
юстиции рассказали, какую
компенсацию и как можно получить, если вы травмировались на улице во время
гололеда. Так, ст. 1195 Гражданского кодекса Украины определяет: физическое
или юридическое лицо, причинившее вред увечьем или иным повреждением здоровья
физическому лицу, обязано возместить потерпевшему заработок (доход), утраченный
им вследствие потери или уменьшения профессиональной или общей
трудоспособности, а также — возместить дополнительные расходы,
(санаторно-курортное лечение, приобретение лекарств, протезирование и т.д.).
Кроме того, эксперты дали автомобилистам несколько действенных советов, которые помогут минимизировать риски возникновения опасных ситуаций на дороге.
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