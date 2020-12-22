Травмы из-за гололеда: как получить компенсацию в Украине

В Украине наступил опасный период, когда можно получить травмы просто выйдя на улицу — из-за гололеда. В Министерстве юстиции рассказали, какую компенсацию и как можно получить, если вы травмировались на улице во время гололеда.

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Так, ст. 1195 Гражданского кодекса Украины определяет: физическое или юридическое лицо, причинившее вред увечьем или иным повреждением здоровья физическому лицу, обязано возместить потерпевшему заработок (доход), утраченный им вследствие потери или уменьшения профессиональной или общей трудоспособности, а также — возместить дополнительные расходы, (санаторно-курортное лечение, приобретение лекарств, протезирование и т.д.).

Если пострадавший в момент инцидента не работал, то размер возмещения определяется исходя из размера минимальной заработной платы. Вред возмещается без учета пенсии, назначенной в связи с потерей здоровья, или пенсии, которую человек получал до этого, а также других доходов.

Самое главное в таких случаях доказать вину физического или юридического лица, в результате действий или бездействия которых получена травма.

Так, если "падение" произошло на территории обслуживания, например, вашего ЖЭКа, целесообразно сформулировать претензию и направить ее заказным письмом с уведомлением на адрес конторы, отвечающей за эксплуатацию участка, на котором вы упали. Балансодержателем многоквартирного жилого дома могут быть не только жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК), а и жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

В письме вы должны указать, что вы рассчитываете на компенсацию в срок до определенной даты, а также добавить к письму копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства.

Кроме того, если балансодержатель не признает своей вины и отказывается компенсировать причиненный ущерб, то есть право обратиться в суд. Речь идет об иске о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья (как материального, так и морального) по вашему зарегистрированному месту жительства или пребывания или по месту причинения вреда.

Если вы упали на улице, то необходимо обратиться в местный совет с целью получения информации о предприятии, в том числе коммунальном, учреждении или организации, ответственной за содержание тротуара в надлежащем состоянии. Ответчиком в этом деле могут быть городской совет или даже Государственное агентство автомобильных дорог Украины, в зависимости от того, на чьем балансе находится улица.

Для обращения в суд с соответствующим иском необходимо собрать доказательства, подтверждающие падение в определенном месте и получение травмы:

— справки из больницы;

— наличие нарушения ответчика в сфере благоустройства: видео- и фотосъемка с указанием даты и времени;

— показания свидетелей;

— подтверждение понесенных материальных потерь: рецепты врачей, чеки, квитанции из аптек и т.д.;

— подтверждение причинение морального вреда (при наличии): выводы врачей, показания свидетелей по тяжести нравственных страданий, рецепты врачей на приобретение специальных лекарственных средств для борьбы с депрессией.

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