Украинцев предупредили о популярных схемах мошенничества: кто в зоне риска

В Украине Минюсту удалось перекрыть схемы так называемого прямого рейдерства — в государственных реестрах. Поэтому на сегодняшний день более популярными стали старые классические схемы мошенников. Об этом рассказал изданию "Комментарии" адвокат, председатель ОО "Антирейдерский центр" Дмитрий Йовдий.

Фото из открытых источников

Так, речь идет о мошенничествах с недвижимостью:

- подделка завещаний или документов по отчуждению квартир,

- оформление сделок по фальшивым документам на подставных лиц.

Такую деятельность, поясняет адвокат, осуществляют целые преступные организации, которые собирают информацию, выслеживают жертв — как правило, одиноких пожилых людей, не способных себя защитить.

"К сожалению, как и ранее, органы полиции не могут эффективно противостоять таким мошенникам. Зачастую сами правоохранители и являются членами таких сообществ", — отмечает Йовдий.

Также эксперт отдельно отметил рейдерскую деятельность по захвату активов государственной и коммунальной формы собственности.

"Это, к примеру, захват территорий и активов через выделение земельных участков органами местного самоуправления, скупка государственных активов через аукционы среди "своих". Это не что иное как дерибан государственного и коммунального имущества, замаскированный под легальные операции, — рассказал юрист. — И происходит всё на фоне полного молчаливого согласия чиновников и правоохранителей".

Кроме того, в текущем году, по словам эксперта, явно усилилась тенденция использования правоохранительных органов для рейдерских захватов активов предприятий — с помощью "липовых" уголовных дел, масок-шоу, обысков и иного давления на бизнес.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Нацбанк предупредил украинцев о мошенниках. Озвучены правила, которые помогут обезопасить себя от преступных действий.

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