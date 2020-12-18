Украинцев предупредили о популярных схемах мошенничества: кто в зоне риска

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Таисия Ерохина
В Украине Минюсту
удалось перекрыть схемы так называемого прямого рейдерства — в государственных реестрах.
Поэтому на сегодняшний день более популярными стали старые классические схемы
мошенников. Об этом рассказал
изданию "Комментарии" адвокат, председатель ОО "Антирейдерский центр"
Дмитрий Йовдий.
Фото из открытых источников
Так, речь идет о
мошенничествах с недвижимостью:
- подделка
завещаний или документов по отчуждению квартир,
- оформление
сделок по фальшивым документам на подставных лиц.
Такую
деятельность, поясняет адвокат, осуществляют целые преступные организации,
которые собирают информацию, выслеживают жертв — как правило, одиноких пожилых
людей, не способных себя защитить.
Также эксперт
отдельно отметил рейдерскую деятельность по захвату активов государственной и
коммунальной формы собственности.
Кроме того, в
текущем году, по словам эксперта, явно усилилась тенденция использования
правоохранительных органов для рейдерских захватов активов предприятий — с
помощью "липовых" уголовных дел, масок-шоу, обысков и иного давления
на бизнес.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что Нацбанк
предупредил украинцев о мошенниках. Озвучены правила, которые помогут
обезопасить себя от преступных действий.
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