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Украинцев предупредили о популярных схемах мошенничества: кто в зоне риска

Эксперт рассказал о «классических» схемах мошенников-рейдеров в Украине

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине Минюсту удалось перекрыть схемы так называемого прямого рейдерства — в государственных реестрах. Поэтому на сегодняшний день более популярными стали старые классические схемы мошенников. Об этом рассказал изданию "Комментарии" адвокат, председатель ОО "Антирейдерский центр" Дмитрий Йовдий.

Украинцев предупредили о популярных схемах мошенничества: кто в зоне риска

Фото из открытых источников

Так, речь идет о мошенничествах с недвижимостью:

- подделка завещаний или документов по отчуждению квартир,

- оформление сделок по фальшивым документам на подставных лиц.

Такую деятельность, поясняет адвокат, осуществляют целые преступные организации, которые собирают информацию, выслеживают жертв — как правило, одиноких пожилых людей, не способных себя защитить.

"К сожалению, как и ранее, органы полиции не могут эффективно противостоять таким мошенникам. Зачастую сами правоохранители и являются членами таких сообществ", — отмечает Йовдий.

Также эксперт отдельно отметил рейдерскую деятельность по захвату активов государственной и коммунальной формы собственности.

"Это, к примеру, захват территорий и активов через выделение земельных участков органами местного самоуправления, скупка государственных активов через аукционы среди "своих". Это не что иное как дерибан государственного и коммунального имущества, замаскированный под легальные операции, — рассказал юрист. — И происходит всё на фоне полного молчаливого согласия чиновников и правоохранителей".

Кроме того, в текущем году, по словам эксперта, явно усилилась тенденция использования правоохранительных органов для рейдерских захватов активов предприятий — с помощью "липовых" уголовных дел, масок-шоу, обысков и иного давления на бизнес.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Нацбанк предупредил украинцев о мошенниках. Озвучены правила, которые помогут обезопасить себя от преступных действий.


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