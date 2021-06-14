Угрожала ножом: на Львовщине уволили учительницу, которая советовала ученику писать кровью

В селе Солонка на Львовщине уволили школьную учительницу, угрожавшую ножом ученику седьмого класса. 60-летнего педагога Надежду Волощук обвинили в систематическом унижении школьников. Об инциденте сообщает УНИАН, ссылаясь на Zaxid.net.

На Львовщине уволили учительницу, которая советовала ученику писать кровью - фото Zaxid.net.

Сообщается, что учительница информатики принуждала 12-летнего ученика съесть бумажный самолетик, размахивала над ним ножом, а также посоветовала писать ему собственной кровью. По данным издания, конфликт произошел из-за того, что семиклассник не имел ручки.

За произошедшим наблюдало более двадцати учащихся: многие испугались и сообщили об инциденте родителям, вследствие чего разгорелся скандал. Сама же учительница оправдалась, заявив, что это была "шутка", а ученики спланировали провокацию.

Несмотря на это, администрация учебного заведения приняла решение уволить педагога.

Напомним, что в Днепровском национальном техническом университете "Днепровская политехника" преподаватель ответил отказом на просьбу студентки преподавать на украинском языке. Со слов отца девушки, в ответ на просьбу дочери преподаватель ответил, что если ей что-то не нравится, пускай пишет жалобу.

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