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Угрожала ножом: на Львовщине уволили учительницу, которая советовала ученику писать кровью

Преподаватель также заставляла семиклассника съесть бумажный самолетик

14 июня 2021, 17:33
Автор:

Елизавета Черных

В селе Солонка на Львовщине уволили школьную учительницу, угрожавшую ножом ученику седьмого класса. 60-летнего педагога Надежду Волощук обвинили в систематическом унижении школьников. Об инциденте сообщает УНИАН, ссылаясь на Zaxid.net.

Угрожала ножом: на Львовщине уволили учительницу, которая советовала ученику писать кровью

На Львовщине уволили учительницу, которая советовала ученику писать кровью - фото Zaxid.net.

Сообщается, что учительница информатики принуждала 12-летнего ученика съесть бумажный самолетик, размахивала над ним ножом, а также посоветовала писать ему собственной кровью. По данным издания, конфликт произошел из-за того, что семиклассник не имел ручки. 

За произошедшим наблюдало более двадцати учащихся: многие испугались и сообщили об инциденте родителям, вследствие чего разгорелся скандал. Сама же учительница оправдалась, заявив, что это была "шутка", а ученики спланировали провокацию. 

Несмотря на это, администрация учебного заведения приняла решение уволить педагога. 

Напомним, что в Днепровском национальном техническом университете "Днепровская политехника" преподаватель ответил отказом на просьбу студентки преподавать на украинском языке. Со слов отца девушки, в ответ на просьбу дочери преподаватель ответил, что если ей что-то не нравится, пускай пишет жалобу. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в американском штате Калифорния 40-летнюю учительницу рисования Джейн Шеттерли обвинили в "длительных сексуальных отношениях" с несовершеннолетним учеником, который посещал ее дополнительные занятия. Ее арестовали после того, как в полицию поступило сообщение о возможных половых отношениях Шеттерли с подростком, родители которого наняли женщину как частного репетитора. В деле фигурирует только один пострадавший, возраст которого не разглашается.



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Источник: https://www.unian.net/society/budesh-pisat-krovyu-na-lvovshchine-uvolili-uchitelnicu-za-ugrozy-nozhom-ucheniku-novosti-lvova-11453218.html
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