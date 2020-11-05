В государственном ВУЗе в Днепре преподаватель наотрез отказался преподавать на украинском

В Днепровском национальном техническом университете "Днепровская политехника" преподаватель дисциплины "Ценностные компетенции специалиста", профессор, ответил отказом на просьбу студентки преподавать на украинском языке. Об этом рассказал отец учащейся в Facebook.

Фото: Википедия

По его словам, в ответ на просьбу дочери преподаватель ответил, что если ей что-то не нравится, пускай пишет жалобу,а затем добавил:

"Два язьіка — одна нация, один — руиньі, а не Украина".

После этих слов девушка поднялась и вышла с аудитории. Расспросив других студентов, выяснилось, что эта ситуация случается не впервые, поэтому студентка решила написать жалобу на ректора университета.

На следующий день в университет пришла комиссия в надежде разобраться с ситуаций. В итоге — только один из студентов поддержал девушку, остальные студенты защищали преподавателя, отмечая, что он уже не молод и ему тяжело говорить на украинском языке.

Комиссия заявила, что решение касаемо ситуации будет принято на протяжении 3 дней. По словам отца, через месяц никакого решения вынесено не было . Единственное, что известно — профессора отстранили от преподавания.

Ранее "Комментарии" сообщали, что один из украинских ВУЗов продолжает обучать студентов, не имея на это права.









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