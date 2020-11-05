kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

14997.74

ETH/USD

411.23

LTC/USD

58.49

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В государственном ВУЗе в Днепре преподаватель наотрез отказался преподавать на украинском
commentss НОВОСТИ Все новости

В государственном ВУЗе в Днепре преподаватель наотрез отказался преподавать на украинском

На просьбу студентки преподавать на государственном языке, преподаватель ответил, что если ее что-то не устраивает, пускай пишет жалобы

сегодня, 20:20
Автор:

Елизавета Черных

В Днепровском национальном техническом университете "Днепровская политехника" преподаватель дисциплины "Ценностные компетенции специалиста", профессор, ответил отказом на просьбу студентки преподавать на украинском языке. Об этом рассказал отец учащейся в Facebook.

В государственном ВУЗе в Днепре преподаватель наотрез отказался преподавать на украинском

Фото: Википедия

По его словам, в ответ на просьбу дочери преподаватель ответил, что если ей что-то не нравится, пускай пишет жалобу,а затем добавил:

"Два язьіка — одна нация, один — руиньі, а не Украина".

После этих слов девушка поднялась и вышла с аудитории. Расспросив других студентов, выяснилось, что эта ситуация случается не впервые, поэтому студентка решила написать жалобу на ректора университета. 

На следующий день в университет пришла комиссия в надежде разобраться с ситуаций. В итоге — только один из студентов поддержал девушку, остальные студенты защищали преподавателя, отмечая, что он уже не молод и ему тяжело говорить на украинском языке. 

Комиссия заявила, что решение касаемо ситуации будет принято на протяжении 3 дней. По словам отца, через месяц никакого решения вынесено не было . Единственное, что известно — профессора отстранили от преподавания. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что один из украинских ВУЗов продолжает обучать студентов, не имея на это права. 

 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/groups/1447547535497898/permalink/2748044355448203/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ