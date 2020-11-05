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В одном из украинских ВУЗов продолжают обучать студентов, не имея на это права

Теперь, закончившие обучение, не могут получить дипломы об образовании

сегодня, 18:35
Автор:

Елизавета Черных

На официальном сайте Министерства образования и науки Украины опубликовали обращение к учащимся в частном высшем учебном заведении "Международный колледж Святого Луки". В нем, представители МОН обращают внимание на то, что с 2015 года утратил силу перечень специальностей, по которым осуществлялась подготовка специалистов в учреждениях высшего образования по образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста (в частности, "Сестринское дело" и "Стоматология ортопедическая").

В одном из украинских ВУЗов продолжают обучать студентов, не имея на это права

Фото: Business-M

В Министерстве заявили, что частное учебное заведение до сих проводит образовательную деятельность, нарушая украинское законодательство. Таким образом, студенты не могут получить свои дипломы о высшем образовании. 

Еще в августе 2020 года Минобразования неоднократно пикетировали студенты и их родители с требованиями выдать диплом об окончании "Колледжа Святого Луки", однако в МОН заявили, что решение отказать ВУЗу в выдаче документов было аргументировано грубым нарушением с его стороны Закона Украины "О высшем образовании".

На сайте Министерства призвали всех абитуриентов и студентов преждевременно проверять информацию о наличии лицензии на ведение образовательной деятельности того или иного высшего учебного заведения. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в МОН ответили, сколько каникул будет у школьников зимой. 



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Источник: https://mon.gov.ua/ua
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