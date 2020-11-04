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Сколько каникул будет у школьников зимой: ответ МОН

МОН отреагировало на слухи в Сети о двойных зимних каникулах

сегодня, 18:04
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня в Сети распространилась информация, что якобы у украинских школьников будет несколько зимних каникул: с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 15 по 21 февраля 2021 года. Но это не так, информирует Министерство образования и науки Украины.

Сколько каникул будет у школьников зимой: ответ МОН

Отмечается, что МОН не предоставляло никаких официальных писем-рекомендаций по каникулярному вопросу.

"Руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуацией", — говорится в сообщении.

Добавим, что обучение в Украине длится минимум 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля. Продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней.

Как ранее сообщали "Комментарии", учителя вдвое чаще болеют коронавирусом, чем школьники. В Минздраве сообщили, сколько педагогов и учеников заболели этой инфекцией с начала учебного года.


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Источник: https://money.comments.ua/news/finance/kakoy-kurs-dollara-zhdat-ukraincam-pod-novyy-god-eksperty-sdelali-prognoz-663864.html
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