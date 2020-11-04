Сколько каникул будет у школьников зимой: ответ МОН

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Таисия Ерохина
Сегодня в Сети распространилась информация, что якобы у украинских школьников будет несколько зимних каникул: с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 15 по 21 февраля 2021 года. Но это не так, информирует Министерство образования и науки Украины.
Отмечается, что МОН не предоставляло никаких официальных писем-рекомендаций по каникулярному вопросу.
Добавим, что обучение в Украине длится минимум 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля. Продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней.
Как ранее сообщали "Комментарии", учителя вдвое чаще болеют коронавирусом, чем школьники. В Минздраве сообщили, сколько педагогов и учеников заболели этой инфекцией с начала учебного года.
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