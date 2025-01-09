Угроза выброса российского мазута у Одессы: экологи сделали важное заявление

Разлив российского мазута в Черном море не угрожает Одесской области. Об этом 9 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. В то же время в российских территориальных водах и у побережья временно оккупированного Крыма экологическая катастрофа продолжается.

Мазут плещется у российских берегов и в оккупированном Крыму, Одесса и Николаев - пока без угроз. Иллюстративное фото

Министерство, в свою очередь, опирается на информацию Украинского научного центра экологии моря (УкрНЦЭМ).

"Согласно прогнозу, по состоянию на 8 января 2025 года побережье Одесской области находится вне угрозы загрязнения мазутом, в настоящее время отсутствуют предпосылки его загрязнения", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа будет осуществлять ежедневный мониторинг состояния вод и побережья Черного моря на территории Одесской и Николаевской областей для оперативного реагирования на случай обнаружения загрязнения.

Инспекция хочет также, чтобы Одесская и Николаевская ОВА созвали внеочередные заседания региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Это предлагается сделать для того, чтобы мероприятия по локализации и ликвидации возможных мазутных загрязнений вод и побережья были спланированы заранее.

Отмечается, что, согласно последним спутниковым снимкам Sentinel-1, мазут распространился вдоль южного до юго-западного побережья Крыма. В районах Севастополя и Качи зафиксированы мазутные пятна протяженностью до 15 км, а общая площадь загрязнения черноморской акватории достигла около 1 тыс. кв. км. Но для побережья в Одесской области течения и ветра сейчас, по данным моделирования, благоприятны, туда мазутное пятно не несет.

15 декабря портал "Комментарии" стало известно, что в Керченском проливе затонули два российских танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", перевозившие нефтепродукты. Российская сторона объяснила катастрофу "ошибкой экипажа во время плохих погодных условий". В Greenpeace Украина отметили, что в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря, может попасть до 4300 тонн мазута и других нефтепродуктов. 25 декабря в Краснодарском крае России объявили чрезвычайное положение из-за загрязнения мазутом Черноморского побережья.

17 декабря 2024 года министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук сообщила, что предварительно ущерб в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе может достигать $14 млрд. Утром 9 января спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что нефтепродукты якобы могут достигнуть побережья Одессы и Николаева .