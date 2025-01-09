Последствия катастрофы российских танкеров: нефть в Черном море может добраться до украинских портов, — ВМС

Нефть, вышедшая из затонувших российских танкеров, способна достичь побережья Николаева и Одессы. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости" 9 января.

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"Течения в Черном море могут способствовать тому, что мазут может попасть на наши побережья, в частности в Одессу и Николаев. Существует такая вероятность", — отметил Плетенчук.

В то же время он добавил, что российские гражданские суда продолжают двигаться через Черное море, включая пересечение Керченского пролива, хотя официально он закрыт Украиной.

"Мы не пытаемся препятствовать гражданскому судоходству с военной точки зрения, ведь Украина — цивилизованная страна. Россияне продолжают перегружать свои суда, хотя вариантов у них немного. Они прекрасно понимают, что без экспорта нефти и финансовых поступлений им будет еще сложнее вести войну", — добавил спикер.

15 декабря стало известно, что в Керченском проливе затонули два российских танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", перевозившие нефтепродукты. Российская сторона объяснила катастрофу "ошибкой экипажа во время плохих погодных условий". В Greenpeace Украина отметили, что в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря, может попасть до 4300 тонн мазута и других нефтепродуктов.



17 декабря местные жители Краснодарского края РФ начали публиковать фотографии загрязненных мазутом пляжей и мертвых птиц.

26 декабря стало известно, что в Крыму был введен режим федеральной чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута. Тем временем крымские активисты предупреждали, что ситуация на украинском полуострове может быть еще хуже. достиг пляжей Любимовка и Орловка, на западе от Севастополя.

Портал "Комментарии" уже писал, что боевые самолеты британских ВВС начали патрулировать акваторию Черного моря .