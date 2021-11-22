Ударила по лицу: в Волынской области педагог избила своего ученика (ВИДЕО)

В Волынской области, в населенном пункте Цмины произошел инцидент в местной школе. Местный педагог избила школьника. Об этом сообщает "Конкурент".

Учитель избил своего ученика (фото из открытых источников)

Видеоролик, на котором это снято, опубликовали в социальных сетях. Там снято, как педагог ссорится со школьником, потом надавала ему пощечин и тянула за ухо.

Руководитель сельского учебного заведения Людмила Лавринюк прокомментировала это событие. Но школьники не обращались к ней с жалобой.

По ее словам, они обсудили конфликт вместе с родителями, школьниками и педагогом. Учительница попросила прощения. На уроке произошла провокационная ситуация, и мы сейчас это выясняем.

Учительница сорвалась на уроке физики у девятиклассников. Ученики разыгрывали педагога, стучали в кабинет и бежали. Потому нервы у учительницы не выдержали. Руководительница не возразила, что такие случаи были и раньше. Только сказала, что похоже "случалось давно".

Она подчеркнула, что постоянно говорит коллегам о недопущении боулинга в их школе.

По словам Людмилы Лавринюк, с детьми сейчас непросто работать. Они сами являются инициаторами определенных школьных ситуаций. Но она постоянно подчеркивает, что педагог не имеет права срываться.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Волынской области мужчина напал на 63-летнюю женщину . На Волыни в одном из населенных пунктов Луцкого района 36-летний извращенец избил ружьем вдвое старше себя бабушку и еще изнасиловал ее. Ранее судимый молодой человек угрожал пожилой женщине, несколько раз нанес своей жертве удары прикладом ружья, а затем совершил сексуальное насилие.

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