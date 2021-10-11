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Ударила ножом 30 раз: в Винницкой области 16-летняя дочь жестоко зарезала собственную мать (ВИДЕО)

Мертвую женщину с ножевыми ранениями обнаружили в колодце

11 октября 2021, 22:55
Автор:

Лиля Воробьева

В Винницкой области 16-летняя дочь жестоко убила свою маму. Полицейские задержали девушку и проводят расследование этой трагедии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винничины.

Ударила ножом 30 раз: в Винницкой области 16-летняя дочь жестоко зарезала собственную мать (ВИДЕО)

Тело женщины нашли в колодце (фото НПУ)

Заявление о том, что пропала 35-летняя жительница одного из населенных пунктов Казатинской местной общины, поступила в полицию от матери мужа убитой еще 9 октября. Она рассказала, что невестка пропала вечером.

Полицейские с собаками начали искать крестьянку. У колодца новостройки они нашли следы крови. А в самом срубе нашли тело жительницы, что  будто пропала без вести. Оно было забросано камнями и старым тряпьем.

По словам винницких правоохранителей, следователи, анализируя собранные доказательства, быстро установили убийцу — им оказалась 16-летняя дочь покойной. Почему мать с дочерью поссорились — неизвестно. Но жестокая дочь, схватив нож на кухне, нанесла своей матери почти тридцать ножевых ранений.

Окровавленное тело она погрузила на домашнюю тележку, отвезла на территорию новостройки и спустила в еще неработающий колодец. Кроме этого, тщательно скрыла следы убийства, все помыла, сняла свою окровавленную одежду, нож тоже спрятала в потайном месте, — говорится в информации винницких копов.

Сейчас несовершеннолетняя злоумышленница задержана и уже ознакомлена с подозрением в совершении этого тяжкого преступления в соответствии с ч. 1 ст. 115 УК Украины. За совершение умышленного убийства уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Санкция этой статьи УК предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Винницкой области мужчина изнасиловал малолетнюю .



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Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/vbivstvo/u-xmilniczkomu-rajoni-zatrimano-16-richnu-divchinu-za-pidozroyu-u-vbivstvi-materi
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