Ученые рассказали, какую заболеваемость COVID-19 можно ожидать к концу месяца в Украине

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Владимир Лавский
Ученые КПИ имени Игоря Сикорского предполагают, что в ближайшее время количество новых случаев COVID-19 в Украине за сутки достигнет 7800 случаев. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на официальном сайте учебного заведения.
Согласно данным, которые обнародовали ученые, загруженность коек приближается к 40%. При этом если учитывать подозрительные и подтвержденные случаи — почти 60%. Ученые подчеркивают, что "ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны".
Ученые обращают внимание, что за последние полтора месяца количество регионов Украины в зеленой зоне сократилось с 13 до 2, — они подчеркивают, что эпидемическая ситуация резко ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения.
Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине зафиксировано 4 420 новых случаев заражения COVID-19.
И хотя в целом темпы распространения инфекции немного замедлились, в отдельных регионах Covid-19 все еще косит жителей с прежней силой. Лидером по количеству новых случаев по-прежнему остается Харьковская область.
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