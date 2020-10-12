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Главная Новости Общество происшествия Ученые рассказали, какую заболеваемость COVID-19 можно ожидать к концу месяца в Украине
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Ученые рассказали, какую заболеваемость COVID-19 можно ожидать к концу месяца в Украине

Ученые из университета КПИ им. Сикорского предположили, что число заражений может вырасти до 8 000 в сутки

сегодня, 17:46
Автор:

Владимир Лавский

Ученые КПИ имени Игоря Сикорского предполагают, что в ближайшее время количество новых случаев COVID-19 в Украине за сутки достигнет 7800 случаев. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на официальном сайте учебного заведения. 

Ученые рассказали, какую заболеваемость COVID-19 можно ожидать к концу месяца в Украине

Согласно данным, которые обнародовали ученые, загруженность коек приближается к 40%. При этом если учитывать подозрительные и подтвержденные случаи — почти 60%. Ученые подчеркивают, что "ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны".

Ученые обращают внимание, что за последние полтора месяца количество регионов Украины в зеленой зоне сократилось с 13 до 2, — они подчеркивают, что эпидемическая ситуация резко ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения.

"Выполненное прогнозное моделирование с использованием метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN) показывает, что на временном отрезке (11.10.20−23.10.20) количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4500−7800 человек в сутки", — заявили в КПИ имени Сикорского.

Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине зафиксировано 4 420 новых случаев заражения COVID-19

И хотя в целом темпы распространения инфекции немного замедлились, в отдельных регионах Covid-19 все еще косит жителей с прежней силой. Лидером по количеству новых случаев по-прежнему остается Харьковская область.


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