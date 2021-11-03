Участница митинга антивакцинаторов подтвердила на камеру,что получала деньги из РФ: подробности (ВИДЕО)

Киевлянка, участвовавшая в акции протеста, собравшей в столице так называемых противников вакцинации Елена Фаист, сказала, что получила средства для поддержки своей организации антивакцинаторов из РФ. Видеоролик с ее выступлением разместил Даниил Яковлев.

Скандальная блоггерша-антивакцинаторша отметилась скандальным заявлением (фото из открытых источников)

Она вместе со своими единомышленниками из организации "братьев-славян" не признает вооруженную агрессию РФ по отношению к нашей стране. Неоднозначные заявления этой общественной активистки, которые прозвучали во время митинга.

Во время своего выступления, что снимали на видео, она передала приветы представителям российских городов Москва и Питер и поблагодарила за поддержку единомышленников из РФ, которые ей перевели средства. По ее словам, россияне и украинцы – единый народ, а противостояние на Донбассе, митингующая называет искусственным.

Еще она отметила, что всех славян разделяют и жестоко травят все это время. Теперь идет искусственный военный конфликт. Многие это понимают и митингующая убеждена, что никто не будет идти на провокации, потому что все жители как нашей страны, так и России – один народ.

Журналист спросил одного из участников акции, который снимал это все на видео, какова его позиция относительно Донецкого противостояния. Но он не дал развернутого комментария, лишь сказал, что такой вопрос – провокационный.

Еще представитель медиа отметил, что члены общественной организации "братьев-славян" снимали ролик на фоне флага "Государство" — бывшей коммунистически-пророссийской "Борьбы".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что насмешка над медиками – это не митинг антивакцинаторов, это невыплата им доплат.









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