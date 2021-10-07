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Убийство полицейского в Чернигове: руководство полиции отстранили от должностей

ГБР расследует дело за "оставление без помощи лица в опасном состоянии"

7 октября 2021, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева

В областном центре Черниговской области отстранили от выполнения своих служебных обязанностей руководителя патрульной полиции Андрея Думич и двух его замов на время, пока будет длиться следствие и выясняются обстоятельства убийства полицейского. Об этом сообщает УНИАН, получив информацию от представителя пресс-службы патрульной полиции Черниговщины Виталия Копыстка.

Убийство полицейского в Чернигове: руководство полиции отстранили от должностей

Ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей избила полицейских (фото из открытых источников)

По его словам, об этом стало известно сегодня. Также пресс-офицер сообщил, что недавно новых исполняющих обязанности руководителей патрульной полиции представили работникам управления.

Как сложится дальнейшая служебная карьера отстраненных начальников, будет проинформировано после проведенных расследований.

Вместе с тем Государственное бюро досудебных расследований уже ведет по этому случаю следствие и сделает вывод по его окончании о деятельности или наоборот — бездействия патрульного полицейского экипажа,  что выезжал на место преступления, где убили их коллегу.

По информации ГБР, уголовное производство возбуждено по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины. Это — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.

Как пишут черниговские СМИ, ночью, когда имело место убийство, охранники торгового заведения и горожане пять раз звонили за помощью к патрульной полиции. Трижды патрульные группы выезжали на вызов, но не смогли остановить преступные действия злоумышленников.

Черниговские правоохранители все выше озвученное не комментируют  и не опровергают.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  убийство полицейского в Чернигове, появились новые подробности нападения ребят на копов .


 


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Источник: https://www.unian.ua/incidents/vbivstvo-policeyskogo-u-chernigovi-kerivnictvo-patrulnoji-policiji-vidstoronili-vid-posad-novini-ukrajina-11570506.html
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