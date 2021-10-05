Убийство полицейского в Чернигове: появились новые подробности нападения парней на копов (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
В соцсетях появился видеоролик, где снят как раз тот момент, когда толпа молодежи напал на двух черниговских полицейских.
Нападение на полицейских в Чернигове (фото из открытых источников)
Здесь можно увидеть кадры, когда сюда по вызову уже прибыл патрульный экипаж.
На видео можно увидеть и тот момент, когда 30-летний черниговский коп, что лежал на земле, встает и выясняет отношения с местными нападающими, которые нанесли ему удары.
Прибывших коллег, этот полициянт встретил не слишком приветливо, пересыпая свои слова ругательствами и заявив, что он тоже полицейский.
Как сообщал сайт "Комментарии", в Чернигове убили полицейского. В областном центре Черниговщины, в районе, который носит название Масани, неизвестные злоумышленники убили работника местной полиции. Об этом инциденте сообщили журналисты, ссылаясь на информацию из собственных источников.
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