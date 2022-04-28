Убегают от войны: где украинцы просят о статусе временной защиты

В государствах Евросоюза сейчас зарегистрировано 2,3 миллиона беженцев из Украины, которым предоставили временную защиту. Это 44 процента от общего количества, покинувших страну с начала войны. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на SchengenVisaInfo.com .

В странах ЕС уже зарегистрировались 2,3 миллиона украинских беженцев (фото из открытых источников)

Это статистика, приведенная за неполных два месяца, с 24 февраля по 27 апреля. Представители агентства заявляют, что каждую неделю в среднем 300 тысяч украинских беженцев подают заявки, чтобы получить статус временной защиты в одной из стран Евросоюза. Эта процедура дает им права и важные возможности на срок от одного года до трех лет.

"С начала российского вторжения Украину оставили всего примерно 5,3 миллиона беженцев, в ЕС из них прибыли около 4,6 миллиона человек. Более 2,9 миллиона человек прибыли в Польшу, около 800 тысяч человек прибыли в Румынию, почти 500 тысяч в Венгрию и 360 тысяч человек – в Словакию", — говорится в обнародованной информации.

При этом почти стопроцентно люди, которые просят временной защиты – украинские граждане. Две трети из этого количества – женщины.

Также из такого количества обращенных не было ни одного несовершеннолетнего без сопровождения. Дети тоже будут пользоваться временной защитой, пока им предоставляется доступ к государственному образованию.

Как свидетельствуют данные EUAA, менее 1% граждан Украины (21 700 заявлений) просили о предоставлении убежища в странах ЕС+ . Девять тысяч заявлений о статусе беженца были поданы только в первую неделю после начала войны. Количество заявлений уменьшилось с тех пор, как 4 марта вступила в силу директива Евросоюза о временной защите.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько беженцев уехало из Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!