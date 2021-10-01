У водителя руководителя Государственной архивной службы стреляли

На личного водителя чиновника совершили покушение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Анатолий Хромов с водителем, фото Facebook

Известно, что мужчину, который возит на служебном автомобиле главу Государственной архивной службы Анатолия Хромова, ранили во время выстрелов. Происшествие случилось 30 сентября в Киеве.

Когда произошел инцидент, чиновника в городе не было, по словам Хромова, он поехал в командировку в Винницкую область. Автомобиль руководителя службы находился на территории архивного городка в Соломенском районе.

В сторону водителя, который стоял возле гаража, неизвестный сделал несколько выстрелов, однако пули пролетели мимо и немного задели подбородок. Ранения незначительны, жизни и здоровью работника ничего не угрожает.



По словам чиновника, на место происшествия пострадавший вызвал полицию. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и тип оружия, из которого стреляли в мужчину. Предварительно, выстрелы сделали из окна соседнего дома, выходящего во двор архивного городка.

Также руководитель архива добавил, что полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к выстрелам.

Как сообщают в Главном управлении Нацполиции в Киеве, событие со стрельбой произошло на улице Преображенской. Уже разыскали стрелявшего. Это 32-летний киевлянин, который стрелял из пневматического ружья. По словам задержанного, ему захотелось пострелять в птиц. Следователи уже конфисковали ружье и передали его на экспертизу. По факту возбуждено уголовное производство. Киевлянину объявят о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", видео с точным воспроизведением событий нападения на бывшего приятеля Владимира Зеленского, а теперь его помощника Сергея Шефира 22 сентября недалеко от столицы Украины продемонстрировали в эфире политического шоу "Свобода слова Савика Шустера". Иномарка, которой пользуется президентский помощник, выехала около 10 утра из села Иванковичи в направлении столицы. Именно ею ехал к месту работы друг и помощник украинского главы Сергей Шефир, и его водитель Александр Иванько.









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