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Главная Новости Общество происшествия У въезда в Харьков были задержаны автобусы с «титушками»: что планировалось (ФОТО)
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У въезда в Харьков были задержаны автобусы с «титушками»: что планировалось (ФОТО)

21 апреля 2021 года СБУ остановила проникновение вероятных провокаторов с Днепра и Полтавы в Харьковскую область

сегодня, 12:58
Автор:

Вечканова Елена

Украинские спецслужбы держат на постоянном контроле внутреннюю ситуацию в стране и в отдельных регионах. 21 апреля особенно отличилась Служба безопасности Украины. Как сообщают представители структуры, на въезде в Харьков были арестованы более 60 человек, которые собирались устроить протестные акции в городе.

У въезда в Харьков были задержаны автобусы с «титушками»: что планировалось (ФОТО)

СБУ задержали более 60 "титушек" в Харьковской области. Фото из открытых источников

В СБУ считают, что так называемые "титушки" направлялись в областной центр Харьковщины с различных областей Украины. На данный момент известно, что подвоз мужчин автобусами был организован со стороны Полтавы, Днепра, а также Донецка.

Правоохранители также отмечают, что вероятные массовые беспорядки могли быть организованы внутри Харьковского горсовета — после начала очередного сессионного заседания.

К слову, в СБУ предполагают, что протестные акции от "титушек" вероятно "заказаны" одной из политсил Украины, что имеют пророссийские взгляды. Более того — происходящее якобы должно было попасть на видео, дабы после запись попала на телеканалы Российской Федерации.

Как объясняют сотрудники службы, это могло бы послужить поводом для последующей агрессии России против Украины.

У въезда в Харьков были задержаны автобусы с «титушками»: что планировалось (ФОТО) - фото 2
У въезда в Харьков были задержаны автобусы с «титушками»: что планировалось (ФОТО) - фото 3
У въезда в Харьков были задержаны автобусы с «титушками»: что планировалось (ФОТО) - фото 4
У въезда в Харьков были задержаны автобусы с «титушками»: что планировалось (ФОТО) - фото 5
У въезда в Харьков были задержаны автобусы с «титушками»: что планировалось (ФОТО) - фото 6
У въезда в Харьков были задержаны автобусы с «титушками»: что планировалось (ФОТО) - фото 7

В одном из местных Telegram-каналов даже уточняют, какая именно политическая партия может быть ответственна за подвоз "титушек" в Харьков.

У въезда в Харьков были задержаны автобусы с «титушками»: что планировалось (ФОТО) - фото 8

Стоит подчеркнуть, что на территории Харьковской области сотрудниками СБУ сейчас проводятся специальные антитеррористические учения. Также к различным заданиям присоединяются и другие правоохранительные органы — пограничники, полицейские, прокуроры, представители Нацгвардии и т.д.

К таким мерам пришлось прибегнуть после активизации военной агрессии России как на Донбассе, так и возле украинских границ. В Антитеррористическом центре утверждают, что главное для них — сохранить мир в каждой из областей Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в СБУ остановили распространение неизвестных контрабандных препаратов против коронавируса. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале можно узнать, какую мошенническую схему недавно раскрыли в Службе безопасности. Отметим, что нарушителям удавалось воровать до миллиона гривен за день.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-avtobusy-z-titushkamy-na-kharkivshchyni-vony-khotily-destabilizuvaty-sytuatsiiu-i-stvoryty-kartynku-dlia-roszmi
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