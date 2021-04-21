У въезда в Харьков были задержаны автобусы с «титушками»: что планировалось (ФОТО)

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Вечканова Елена
Украинские
спецслужбы держат на постоянном контроле внутреннюю ситуацию в стране и в отдельных
регионах. 21 апреля особенно отличилась Служба безопасности Украины. Как
сообщают представители структуры, на въезде в Харьков были арестованы более 60
человек, которые собирались устроить протестные акции в городе.
СБУ задержали более 60 "титушек" в Харьковской области. Фото из открытых источников
В СБУ считают,
что так называемые "титушки" направлялись в областной центр Харьковщины с
различных областей Украины. На данный момент известно, что подвоз мужчин
автобусами был организован со стороны Полтавы, Днепра, а также Донецка.
Правоохранители также
отмечают, что вероятные массовые беспорядки могли быть организованы внутри
Харьковского горсовета — после начала очередного сессионного заседания.
К слову, в СБУ
предполагают, что протестные акции от "титушек" вероятно "заказаны" одной из
политсил Украины, что имеют пророссийские взгляды. Более того — происходящее
якобы должно было попасть на видео, дабы после запись попала на телеканалы
Российской Федерации.
Как объясняют сотрудники службы, это могло бы послужить поводом для последующей агрессии России против Украины.
В одном из местных Telegram-каналов даже уточняют, какая именно политическая партия может быть ответственна за подвоз "титушек" в Харьков.
Стоит
подчеркнуть, что на территории Харьковской области сотрудниками СБУ сейчас
проводятся специальные антитеррористические учения. Также к различным заданиям
присоединяются и другие правоохранительные органы — пограничники, полицейские,
прокуроры, представители Нацгвардии и т.д.
К таким мерам пришлось прибегнуть после активизации военной агрессии России как на Донбассе, так и возле украинских границ. В Антитеррористическом центре утверждают, что главное для них — сохранить мир в каждой из областей Украины.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в СБУ остановили распространение неизвестных контрабандных препаратов против коронавируса. Больше деталей — в нашем материале.
Также на портале можно узнать, какую мошенническую схему недавно раскрыли в Службе безопасности. Отметим, что нарушителям удавалось воровать до миллиона гривен за день.
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