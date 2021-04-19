Контрабандисты привезли в Украину неизвестные лекарства для пациентов с COVID-19

В Украине обнаружили контрабандно ввезенные лекарства, среди которых и препараты для пациентов с коронавирусом. Об этом информирует Служба безопасности Украины.

Контрабанда лекарств. Фото: СБУ

Сообщается, что медицинские препараты неизвестного происхождения и качества, среди которых лекарства, рекомендованные при свертывания крови при COVID-19, контрабандисты доставили самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии. По данным СБУ, о надлежащей транспортировке, условиях хранения и соблюдении температурных и санитарных требований речь не идет.

В Гослекслужбе заявили, что изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью.

Кроме того, эти же дельцы, по данным СБУ, поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Продавали все это через Интернет, а также с помощью ряда безлицензионных аптек.

Во время обысков в Киеве правоохранители изъяли более 4 тыс. упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов. Общая сумма достигает почти 6,5 млн грн. Также изъято 66,2 тыс. долларов и 65 тыс. грн наличными, банковские карты, компьютеры.

Напомним, СБУ заблокировала распространенную схему мошенничества. Мошенники выдавали себя работников финучреждений и выманивали данные банковских карточек. Задержанные "зарабатывали" почти миллион гривен ежедневно на своей деятельности. Схема проработала несколько месяцев.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала сеть ботоферм, которые распространяли ложную информацию о вакцинации в Украине. Кроме того, злоумышленники создавали информацию в поддержку террористических организаций "Л / ДНР". В СБУ выяснили, что ботоферма финансировалась с территории Российской Федерации.

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