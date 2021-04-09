Воровали до миллиона гривен за день: СБУ заблокировала распространенную схему мошенничества

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Кириєнко Анна
Восьмого апреля Служба безопасности Украины заблокировала незаконную деятельность группировки, которая похищала средства с банковских карточек украинцев. Об этом сообщили на сайте СБУ.
СБУ разоблачила популярную схему мошенничества - детали. Фото: filearchive.cnews.ru
Как отмечается в сообщении, задержанные "зарабатывали" почти миллион гривен ежедневно на своей деятельности. Схема существовала несколько месяцев.
Оказалось, что организаторами незаконной схемы оказались жители Запорожской области и Днепра. Офис группировки находился в Мелитополе.
Схема мошенничества достаточно распространенная и не новая. Участники группировки выдавали себя за работников банков. "Сотрудники" финансовых учреждений звонили клиентам определенных банков и выманивали всю информацию с карточек — пин-код, CVV-код, номер карты, информацию о последних платежах.
После того как мошенники узнавали все данные, они получали доступ к карте жертвы и выводили оттуда деньги.
В офисе колл-центра были проведены обыски, в ходе которых выявлено 51 ед. компьютерной техники, необходимое оборудование, обеспечивающие IP-телефонию, инструкции для операторов и другие доказательства противоправной деятельности.
Все оборудование изъято и отправлено на экспертизу. Продолжается следствие.
Напомним, что Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая изготовляла и сбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров в Киеве. С помощью такого бизнеса злоумышленники зарабатывали в месяц около 70 миллионов гривен.
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