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Воровали до миллиона гривен за день: СБУ заблокировала распространенную схему мошенничества

Мошенники выдавали себя за работников финучреждений и выманивали данные банковских карточек

сегодня, 09:25
Автор:

Кириєнко Анна

Восьмого апреля Служба безопасности Украины заблокировала незаконную деятельность группировки, которая похищала средства с банковских карточек украинцев. Об этом сообщили на сайте СБУ.

Воровали до миллиона гривен за день: СБУ заблокировала распространенную схему мошенничества

СБУ разоблачила популярную схему мошенничества - детали. Фото: filearchive.cnews.ru

Как отмечается в сообщении, задержанные "зарабатывали" почти миллион гривен ежедневно на своей деятельности. Схема существовала несколько месяцев.

Оказалось, что организаторами незаконной схемы оказались жители Запорожской области и Днепра. Офис группировки находился в Мелитополе.

Схема мошенничества достаточно распространенная и не новая. Участники группировки выдавали себя за работников банков. "Сотрудники" финансовых учреждений звонили клиентам определенных банков и выманивали всю информацию с карточек — пин-код, CVV-код, номер карты, информацию о последних платежах.

После того как мошенники узнавали все данные, они получали доступ к карте жертвы и выводили оттуда деньги.

В офисе колл-центра были проведены обыски, в ходе которых выявлено 51 ед. компьютерной техники, необходимое оборудование,  обеспечивающие IP-телефонию, инструкции для операторов и другие доказательства противоправной деятельности.

Все оборудование изъято и отправлено на экспертизу. Продолжается следствие.

Напомним, что Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая изготовляла и сбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров в Киеве. С помощью такого бизнеса злоумышленники зарабатывали в месяц около 70 миллионов гривен.

Также сайт "Комментарии" ранее писал, что Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала сеть ботоферм, которые распространяли ложную информацию о вакцинации в Украине.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kraly-do-miliona-hryven-shchodnia-sbu-zablokuvala-skhemu-onlain-vykradennia-koshtiv-z-bankivskykh-rakhunkiv-hromadian
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